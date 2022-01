Στο Καζακστάν χτυπήθηκε η Τουρκία, γράφει η Yeni Safak, ενώ εντύπωση προκαλεί δημοσίευμα του ρωσικού φιλοκυβερνητικού πρακτορείου ειδήσεων Regnum, το οποίο προειδοποιεί πως όλα μπορεί να φουντώσουν ξαφνικά και στην Τουρκία, αφού προηγουμένως παραθέτει απόσπασμα της Habertürk για εξελίξεις και «στο Ανατολικό Τουρκεστάν».

Η οξεία κρίση στο Καζακστάν, το ενδιάμεσο αποκορύφωμά της με την ανάπτυξη στη χώρα αυτήν των ένοπλων δυνάμεων του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), ο οποίος, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη, «μπορεί να δράσει μόνο σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης», έχουν προκαλέσει το αυξημένο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των πολιτικών και των εμπειρογνωμόνων, γράφει το ρωσικό πρακτορείο Regnum.

Σοβαρή διεθνής επίπτωση

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, αποκαλώντας τους διαδηλωτές «συμμορία διεθνών τρομοκρατών», στράφηκε στον CSTO για βοήθεια, αν και πολλοί κατανοούν ότι το εξωτερικό έναυσμα της αναταραχής στο Καζακστάν κρύβει περισσότερα: την αύξηση των επιδεινούμενων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, τεχνικά και πολιτικά ανεπιτυχής διέλευση της εξουσίας από τον Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ στον Τοκάγιεφ κ.λπ.

Στο μέλλον, αυτά τα γεγονότα θα περιγραφούν και θα αναλυθούν από ειδικούς περισσότερες από μία φορές.

Δεν πρόκειται μόνο για τα εσωτερικά προβλήματα του Καζακστάν, αλλά και για σοβαρή διεθνή επίπτωση λόγω του γεγονότος ότι η χώρα έχει μια σταθερή θέση στον κόσμο.



O Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος (φωτογραφία Reuters/Khabar TV)

Η πλούσια σε πετρέλαιο δημοκρατία, το ένατο μεγαλύτερο κράτος, έχει προσελκύσει ξένες επενδύσεις, είναι μέλος του CSTO, του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης.

Και στην Ενωση Τουρκικών Κρατών (STG) κατέλαβε, αν όχι τις ηγετικές, μία από τις ηγετικές θέσεις.

«Εξι κράτη ένα έθνος»

Τώρα, σύμφωνα με την τουρκική Daily Sabah, «η εικόνα της από καιρό θεωρούμενης μιας από τις πιο σταθερές εκ των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα».

Αλλά από ποιον; Ο Μπούνιαμιν Γεσίλ, τούρκος πολιτικός επιστήμονας και ειδικός για την Κεντρική Ασία, ισχυρίζεται ότι δεν συμφωνεί με αυτούς που πιστεύουν ότι δήθεν «μέσω του Καζακστάν ορισμένες δυνάμεις έπληξαν μόνο τη Ρωσία για να την αποδυναμώσουν και να τορπιλίσουν την ενσωμάτωση στον μετασοβιετικό χώρο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλήγμα δέχεται και η Τουρκία.

Καλεί να δοθεί προσοχή στις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της νέας ένωσης, της Ενωσης Τουρκικών Κρατών, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στην Κωνσταντινούπολη.

Το θέμα αφορά τη μετάβαση της καζακικής γλώσσας στο λατινικό αλφάβητο, την οργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την απλούστευση των διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου προκειμένου να σχηματιστεί μια οικονομική και στρατιωτικοπολιτική συμμαχία μεταξύ Καζακστάν και Τουρκίας.

Από αυτήν την άποψη, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόβαλε τη θέση των «έξι κρατών και ενός έθνους».

Αυτός είναι ο λόγος που ο Γεσίλ πιστεύει ότι «η παρέμβαση της Ρωσίας θα τη βλάψει με την ευρεία έννοια».

Παρατηρεί, ωστόσο, ότι πυκνώνουν τα δημοσιεύματα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που περιέχουν κριτικές για το ότι «η άρχουσα ελίτ του Καζακστάν μπορεί να πραγματοποιήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μόνο μέσω μιας συμμαχίας με την Τουρκία», επισημαίνοντας ότι η Ενωση Τουρκικών Κρατών «γίνεται το κύριο όπλο της Δύσης στον αγώνα κατά της Ρωσίας και της Κίνας».

Τουρκία, Καζακστάν στο ίδιο ρέμα – πληθωρισμός, ακρίβεια, αλλαγή εξουσίας

Τώρα, η τουρκική εφημερίδα Τζουμχουριέτ δηλώνει με «έκπληξη»: «Οι χώρες του CSTO ανταποκρίθηκαν γρήγορα στο αίτημα για βοήθεια του προέδρου του Καζακστάν Τοκάγιεφ, στέλνοντας ειρηνευτικό σώμα στη χώρα» και «πρέπει να περιμένουμε στοχευμένη επιβεβαίωση της εξωτερικής προέλευσης των αναταραχών και των τρομοκρατικών ομάδων του Καζακστάν».



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (φωτογραφία από Regnum)

Τα ταραχώδη γεγονότα στο Καζακστάν είναι πιθανό να διαρκέσουν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η Αγκυρα υποπτεύεται ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται από ένα συγκεκριμένο τμήμα της ελίτ του Καζακστάν.

Εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι η αναταραχή στο Καζακστάν συνέπεσε με τις προετοιμασίες για τις συνόδους κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την τουρκική Habertürk, «όλα μόλις αρχίζουν» και σύντομα το «Ανατολικό Τουρκεστάν» θα γίνει η αρένα ενός σπουδαίου παιχνιδιού.

Σε δημόσιο επίπεδο, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στο Καζακστάν» και «αποδίδει μεγάλη σημασία στη σταθερότητα ενός φιλικού κράτους».

Η Τουρκία έχει τους δικούς της λόγους για αυτήν την «ιδιαίτερη προσοχή». Σε αυτήν, όπως και στο Καζακστάν, υπάρχει το πρόβλημα της αλλαγής της εξουσίας και ο πληθωρισμός που είναι αχαλίνωτος.

Και κύριος παράγοντας είναι η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και των καυσίμων, για να μην αναφέρουμε την ξηρασία.

Και στην Τουρκία όλα μπορούν να φουντώσουν «ξαφνικά», καταλήγει το ρωσικό δημοσίευμα.

Οθωμανικό παραλήρημα από τη Γενί Σαφάκ

Στις Τουρκικές Δημοκρατίες, εκτός της Τουρκίας, η πιο ισχυρή χώρα είναι το Καζακστάν, γράφει ο αρθρογράφος Γιουσούφ Καπλάν στην εφημερίδα Γενί Σαφάκ.

Συνεχίζει:

Ο κόσμος βγήκε ξαφνικά στους δρόμους, τα αγάλματα του Ναζαρμπάγιεφ, του αρχηγού της «σιδηράς πυγμής» του Καζακστάν, καταστράφηκαν σε όλη τη χώρα!



Με πράσινο χρώμα το Καζακστάν και με κίτρινο η Τουρκία (εικόνα από Regnum)

Αυτό που συνέβη είναι ανατριχιαστικό: Μοιράζονταν όπλα χωρίς άδεια στους ανθρώπους με αυτοκίνητα στο Καζακστάν, άρχισαν να πυροβολούν από τα παράθυρά τους!

Είναι όλα αυτά μια προσπάθεια υποκίνησης του λαού σε εξέγερση και μετά προετοιμασία για πραξικόπημα ή ξένη επέμβαση;

Γιατί το Καζακστάν κάλεσε τη Ρωσία για βοήθεια;

Προφανώς, ο λόγος που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους είναι για να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση του φυσικού αερίου που αποφάσισε η κυβέρνηση και τα οικονομικά δεινά στη χώρα!

Λοιπόν, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για όλα τα γεγονότα;

Ενώ έγραφα ότι μπορεί να είναι παραπλανητικό να δώσω την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση βιαστικά, την έδωσε ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων: Η διοίκηση του Καζακστάν κάλεσε τη Ρωσία για βοήθεια! Ηταν αναμενόμενη η παρέμβαση των ΗΠΑ, αλλά, η Ρωσία βγήκε από το κουτί της Πανδώρας!

Γεγονός είναι ότι η αύξηση του φυσικού αερίου ήταν μια δικαιολογία, το έδαφος για την εισβολή στη χώρα από τους Ρώσους είχε ουσιαστικά προετοιμαστεί.

Μήπως είναι οι Ρώσοι που προετοίμασαν τις διαδηλώσεις, μοίρασαν όπλα στον λαό, άνοιξαν πυρ από τα παράθυρά τους και τελικά αυτο-κλήθηκαν «για να σώσουν το Καζακστάν από το χάος στο οποίο έχει περιέλθει»;!

Οι όροι για βοήθεια από τη Ρωσία είναι πολύ βαριές, ιμπεριαλιστικές!

Οι όροι που έθεσαν οι Ρώσοι για να βοηθήσουν το Καζακστάν επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που μόλις αναφέρθηκαν και το γεγονός ότι η Ρωσία είναι η απεχθής ιμπεριαλιστική δύναμη πίσω από τα πάντα.



Το κτίριο του κέντρου διοίκησης στην πόλη Αλμάτι μετά την πυρπόλησή του (φωτογραφία Reuters)

Ακολουθούν οι 4 προϋποθέσεις της Ρωσίας για την έκκληση του Καζακστάν για βοήθεια:

– Αναγνώριση της προσάρτησης της Κριμαίας,

– Εκ νέου αποδοχή της ρωσικής ως δεύτερης επίσημης γλώσσας,

– Ανοιξαν τον δρόμο της Ρωσίας για να αποκτήσει νέες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα,

– Παροχή αυτονομίας στις ρωσικές μειονότητες.

Απίστευτο! Η Ρωσία παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι στην Κεντρική Ασία! Αυτό είναι πλήγμα στην προσπάθεια της Τουρκίας να συσπειρώσει τον τουρκικό κόσμο!

Le Monde: «Ενάντια στην οργάνωση των τουρκικών κρατών»

Η Le Monde, η αριστερή γαλλική εφημερίδα, γράφει ότι «η αναταραχή στο Καζακστάν σχεδιάστηκε ενάντια στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών».

Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών (TDT) πρέπει να απλώσει χείρα βοηθείας στο Καζακστάν!

Το Καζακστάν θα έπρεπε να είχε καλέσει τον TDT και όχι τη Ρωσία για να βοηθήσει! Ομως η κατάσταση που διαμορφώθηκε επί του πεδίου δεν ήταν καθόλου κατάλληλη γι’ αυτόν, κι΄ έτσι μπήκε η Ρωσία!

Ο TDT έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την αναταραχή στο Καζακστάν:

«Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων στο Καζακστάν, τονίζουμε τη σημασία που αποδίδουμε στην ειρήνη και τη σταθερότητα στο Καζακστάν και εκφράζουμε την ισχυρή μας αλληλεγγύη στη χώρα-μέλος μας, Καζακστάν».

Αυτή η δήλωση δείχνει ότι ο TDT δεν έχει ισχύ σε κυρώσεις. Θα έπρεπε να αντισταθεί και να στριμώξει τη Ρωσία, αλλά θα το πω, θα ήταν σαν να λέμε αμήν σε μια προσευχή που δεν θα γίνει.

Ας είμαστε ρεαλιστές. Ας δούμε ότι το Καζακστάν και ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών θα βγουν από αυτό το γεγονός με ελάχιστη ζημιά και ας κάνουμε τις βαθιές στρατιωτικές, στρατηγικές και κυρίως πνευματικές προετοιμασίες που θα επιτρέψουν σε Ρωσία – ΗΠΑ και Κίνα – Αγγλία να υποστηρίξουν την πλευρά των Τουρκικών Δημοκρατιών.

Χτυπήθηκε η Τουρκία στο Καζακστάν!

Νομίζω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν ενεργήσει μαζί εδώ και πολύ καιρό. Οι εμπειρίες επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη κατά καιρούς.



Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις φτάνουν στο Καζακστάν (φωτογραφία Ministry of Defence of the Russian Federation)

Με ποια βάση το λέω αυτό;

Σε αυτήν: Τα σχοινιά τόσο του αμερικανικού όσο και του ρωσικού βαθέος κράτους βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Εβραίων. Θα με εξέπληττε η βλακεία όσων θα το αποκαλούσαν συνωμοσία αυτό που γράφω!

Είτε δεν έχουν νέα από τον κόσμο, είτε είναι εθελοντικά πρακτορεία είτε πάσχουν από επιστημονική τύφλωση!

Καθώς η Τουρκία δυναμώνει, οι Δυτικοί πανικοβάλλονται.

Καθώς η σφαίρα επιρροής της Τουρκίας διευρύνεται, οι Δυτικοί προσπαθούν να τη συγκρατήσουν και να αποτρέψουν την επιστροφή της (οθωμανικής) Τουρκίας!

Οι Δυτικοί, οι Ρώσοι και η Κίνα αισθάνονται επίσης άβολα με την Τουρκία που δείχνει σημάδια επανεμφάνισης στη σκηνή της ιστορίας ως παγκόσμιος παίκτης!

Πώς το μέτωπο του κακού σφυρηλατεί απροσδόκητες συμμαχίες σε μια απροσδόκητη στιγμή, σωστά;

Γι’ αυτό το λέω ξεκάθαρα και ξεκάθαρα: χτυπήθηκε η Τουρκία στο Καζακστάν!

Το κορυφαίο ιδρυτικό μυαλό του TDT ήταν το Καζακστάν, αλλά το μυαλό, ο εγκέφαλος και η καρδιά πίσω ήταν η Τουρκία.

Ο TDT ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, ζωτικής σημασίας και στρατηγικά έργα που δημιουργήθηκαν το τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Νόμιζαν ότι θα τον μπλοκάρουν κάπως, ότι θα τον λιθοβολήσουν.

Ο σοβιετικός ιμπεριαλισμός

Ακόμα και η ιδέα αυτής της οργάνωσης ήταν υπέροχη, πολύ όμορφη. Θα μπορούσε να ήταν άλλη μια άνοιξη για να εφαρμοστεί, αλλά ήταν πολύ αργά ή πολύ δύσκολο.

Ο Μπροντέλ δεν το ονόμασε τυχαία «Τούρκοι, τα χαμένα παιδιά της ιστορίας».

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι τουρκικές δημοκρατίες απαλλάχθηκαν από τον σοβιετικό ιμπεριαλισμό και απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Αλλά μόνο σε σχήμα. Οχι στο πνεύμα, μόνο στη μορφή.

Οι Τούρκοι έγραψαν την ιστορία της Ασίας και της Ευρώπης για χίλια χρόνια αφότου έγιναν μουσουλμάνοι. Αναπτύξαμε τον σχεδιασμό του Οργανισμού των Τουρκικών Κρατών – TDT, και άλλες τουρκικές δημοκρατίες υπέγραψαν επίσης, εμπιστευόμενες εμάς.

Αλλά το ξέρουμε καλά: οι τουρκικές δημοκρατίες βρίσκονται υπό την κατοχή της Ρωσίας, έστω και ντε φάκτο, ψυχικά!

Μόνο εμείς μπορούμε να τελειώσουμε αυτή την ψυχική ενασχόληση.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον καζάχο ομόλογό του Μουχτάρ Τλεουμπερντί (φωτογραφία αρχείου Reuters)

Πρώτα, όμως, η Τουρκία θα ανακάμψει ώστε να κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός στα επόμενα πενήντα χρόνια και θα ανασυνταχθεί και θα ανεβάσει και τον TDT και την οθωμανική γεωγραφία…

Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό.

Και πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι.

Συνάντηση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση στις 11 Ιανουαρίου για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις στο Καζακστάν, αναφέρει από την πλευρά της η τουρκική Τζουμχουριέτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν Μουχτάρ Τλεουμπερντί είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

Στη διάρκειά της συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Καζακστάν και ο Τσαβούσογλου επανέλαβε τη στήριξη της Τουρκίας προς αυτό.

Επίσης, ανταλλάχθηκαν απόψεις και για την Εκτακτη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 11 Ιανουαρίου 2022 και στην οποία θα αξιολογηθούν οι εξελίξεις στο Καζακστάν.

Πηγή: regnum.ru, yenisafak.com, cumhuriyet.com.tr, echedoros-a.gr