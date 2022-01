Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε νικητής στη δικαστική μάχη που έδωσε με την αυστραλιανή κυβέρνηση, πήρε τη βίζα του πίσω και ενδεχομένως, αν δεν υπάρξει άλλη επιπλοκή, θα αγωνιστεί στο Australian Open.

Οπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, η κυβέρνηση αναγνώρισε στη διάρκεια των διακανονισμών ότι δεν έδωσε αρκετό χρόνο στον Σέρβο να απολογηθεί και να παραθέσει στοιχεία κατά την κράτησή του στο αεροδρόμιο ώστε να μην ακυρωθεί η βίζα του.

Στο δικαστήριο, ο κορυφαίος τενίστας υπερασπίστηκε τον εαυτό του μέσα από μια γραπτή κατάθεση 41 σελίδων, όπου μέσα υπήρχαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία με βάση τα οποία, αν και ανεμβολίαστος, μπορούσε να ταξιδέψει στην Αυστραλία.

Ένα απ’ αυτά ήταν το μοριακό τεστ (PCR) της 16ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το οποίο ο Τζόκοβιτς ήταν θετικός στον κοροναϊό.

Το τεστ δείχνει πως έκανε την εξέταση νωρίς το μεσημέρι, στις 13:05:12 και το αποτέλεσμα βγήκε επτά ώρες αργότερα στις 20:19:56. Κάτι το οποίο σημαίνει πως γνώριζε ότι ήταν θετικός από τις 16 Δεκεμβρίου.

NEW:

Novak Djokovic’s positive PCR test which he submitted to Melbourne court states that sample was taken and positive result returned on December 16, 7 hours apart.

This means all those pictures of Djokovic maskless with kids on the 17th came AFTER his positive Covid result. pic.twitter.com/FXLYnM0J4t

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022