Ο απόλυτος… πανικός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Αυστραλία, με την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς να κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

Παρότι ο σέρβος τενίστας κέρδισε την έφεση, οι Αρχές της Αυστραλίας αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Αυτή ήταν μια εξέλιξη που φαίνεται πως έφερε την «έκρηξη» των οπαδών του «Νόλε», οι οποίοι μαζεύτηκαν έξω από το κτίριο όπου βρισκόταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πλήθος κόσμου, μεταξύ τους Σέρβοι και Έλληνες, περικύκλωσαν ένα μαύρο αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο θεώρησαν ότι βρισκόταν ο σέρβος τενίστας.

Η Αστυνομία ωστόσο έδρασε αμέσως και μπήκε σαν τείχος μπροστά από το αυτοκίνητο κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού για να τους απομακρύνει, κάτι που εντέλει και έγινε.

Extraordinary. And it’s turned violent. Police pepper spraying Novak fans .. as they swamp a black Audi leaving the carpark, assuming it’s Novak. @9NewsMelb @9NewsAUS pic.twitter.com/lhu7Zid4EX

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022