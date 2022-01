Τέλος δεν έχει το θρίλερ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς μόλις δύο ώρες μετά τη δικαίωσή του από δικαστήριο της Μελβούρνης για τη διατήρηση της βίζας του, πληροφορίες -ανεπιβεβαίωτες πάντως προς το παρόν- εμφανίζουν τον σέρβο τενίστα να έχει συλληφθεί από τις αρχές της Αυστραλίας ή να συλλαμβάνεται τις επόμενες ώρες προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα. Φήμες, πάντως, που διαψεύδουν αυστραλιανές πηγές της κυβέρνησης.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, όλα ξεκίνησαν όταν μια Σέρβα δημοσιογράφος είχε συνομιλία με τον πατέρα του «Νόλε» προκειμένου να μάθει λεπτομέρειες σχετικά με τη δικαίωσή του στην έφεση στην υπόθεση της βίζας του.

Τότε, εκείνος φέρεται να υποστήριξε ότι ο γιος του συνελήφθη με σκοπό την απέλασή του από τη χώρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει βγει κάποια επίσημη ενημέρωση είτε από την πλευρά του ίδιου του Τζόκοβιτς είτε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, όμως στη Σερβία κάνουν λόγο για νέο σκάνδαλο, με τις πληροφορίες πάντως να είναι ακόμη συγκεχυμένες.

Η σύλληψη -εφ’ όσον επιβεβαιωθεί- γίνεται μόνο για έναν λόγο κι αυτός είναι η απέλαση του Σέρβου από τη χώρα. Μετά την αθώωσή του, ο δικηγόρος της κυβέρνησης τόνισε στο δικαστήριο πως ο υπουργός Μετανάστευσης έχει το δικαίωμα βάσει αξιώματος να ενεργήσει μόνος του και να ακυρώσει ξανά τη βίζα του Νόλε, για να απελαθεί στη συνέχεια.

Σε περίπτωση που το πράξει αυτό, η πλευρά του Τζόκοβιτς θα έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση και μετά θα υπάρξει νέα και τελεσίδικη απόφαση.

Σύμφωνα με σέρβο δημοσιογράφο, ο αδερφός του Τζόκοβιτς είπε στον σερβικό Τύπο ότι «θέλουν να συλλάβουν τον Τζόκοβιτς», με τον τελευταίο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τους δικηγόρους του και εξετάζει τις επιλογές που έχει.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αφήσουμε να διαρρεύσει (σ.σ. την επικείμενη σύλληψή του) σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλουν να τον συλλάβουν. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε διαβουλεύσεις για τα επόμενα βήματα. Ο Τζόκοβιτς βρίσκεται με τους δικηγόρους του στην αίθουσα που βρισκόταν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και εξετάζει τις επιλογές του».

Dj. #Djokovic: What we can do is to let this be known all over social media – they want to capture and lock up Novak again. We’re currently consulting with PRs about next steps. He is at the moment with his lawyers in the room they were during the hearing, thinking about options.

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 10, 2022