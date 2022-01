Για τον Κλεμάν Λενγκλέ είχε γίνει γνωστό από νωρίς, αλλά το βράδυ της Δευτέρας η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα πως ο Γάλλος αμυντικός είναι θετικός στον κοροναϊό, όπως όμως και ο Ντάνι Άλβες.

Ο Βραζιλιάνος άσος είναι το δεύτερο κρούσμα των Καταλανών μέσα σε λίγες ώρες, με τους δύο ποδοσφαιριστές να μένουν φυσικά εκτός προπονήσεων και να μπαίνουν σε καραντίνα.

Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε ότι οι δύο παίκτες είναι καλά στην υγεία τους, είναι ασυμπτωματικοί και δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους.

Clément Lenglet and Dani Alves have both tested positive for Covid-19 and will not be taking part in tomorrow’s training session at 6.00pm CET at the Ciutat Esportiva Joan Gamper.

