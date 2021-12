Σοκ στη Γαλλία από το νέο ρεκόρ κρουσμάτων κοροναϊού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 94.124 νέες μολύνσεις ενώ ο αριθμός των νοσηλευομένων έφτασε σε υψηλό επταμήνου, στους 16.200.

Το ίδιο χρονικό διάστημα άλλοι 167 άνθρωποι πέθαναν από την Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 122.462 από την αρχή της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων βρίσκεται στα 8,98 εκατομμύρια, γεγονός που κατατάσσει τη Γαλλία στην έβδομη θέση στον κόσμο.

Τα νούμερα αυτά ανάγκασαν την κυβέρνηση να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για την πανδημία την Δευτέρα, προκειμένου να συζητηθεί η πιθανότητα λήψης περαιτέρω μέτρων.

Νωρίτερα σήμερα, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συγκαλέσει σύσκεψη για την Covid-19 την Δευτέρα, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) και θα ακολουθήσει αμέσως η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Χθες, Πέμπτη (23/12), ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες της χώρας του «να φροντίσουν ο ένας τον άλλον», κυρίως κάνοντας τεστ πριν συναντηθούν με τους δικούς τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

«Καλές γιορτές σε όλους! Σε όσους θα έχουν την χαρά να βρεθούν με την οικογένειά τους για Χριστούγεννα: τα βασικά μέτρα προστασίας (μάσκα, αποστάσεις), προληπτικό τεστ για ασφάλεια, και, σε περίπτωση συμπτωμάτων, απομόνωση και γνωστοποίηση. Σε όσους εργάζονται για να μας φροντίσουν, να μας προστατέψουν: ευχαριστώ. Ας φροντίσουμε ο ένας τον άλλον», έγραψε στο Twitter.

Bonnes fêtes à tous !

À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s’isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres.

