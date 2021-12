Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης βυτιοφόρου με καύσιμο την περασμένη Τρίτη στην Αϊτή έγινε ακόμη πιο βαρύς, έφθασε τους 90 νεκρούς, μετά τους θανάτους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου περίπου δέκα ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί βαριά όταν εκτυλίχθηκε η καταστροφή, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο αντιδήμαρχος της Καπ Αϊτιέν, της πόλης όπου έγινε το δυστύχημα.

«Εχουμε μέχρι στιγμής απολογισμό 90 νεκρούς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατρίκ Αλμονόρ, ο αντιδήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας της Καραϊβικής, διευκρινίζοντας πως πρόκειται «ακόμη, δυστυχώς, για προσωρινό αριθμό», καθώς αρκετοί από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Another tragedy strikes #Haiti 🇭🇹: At least 50 people killed by the explosion of a #tanker in Haiti🇭🇹. pic.twitter.com/vZo4VXJ8MC

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί την περασμένη Τετάρτη, έκανε λόγο για 75 νεκρούς, 47 εγκαυματίες σε κρίσιμη κατάσταση και 12 σε λίγο πιο ελαφριά κατάσταση.

Τη νύχτα της 13ης προς τη 14η Δεκεμβρίου, ο οδηγός βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο όταν, σύμφωνα με τον Πατρίκ Αλμονόρ, προσπάθησε να αποφύγει σύγκρουση με μοτοταξί. Το βαρύ όχημα ανατράπηκε.

Μετά το ατύχημα, «πολίτες επωφελήθηκαν για να μαζέψουν καύσιμα, που τοποθετούσαν σε όποιο δοχείο έβρισκαν», προτού σημειωθεί «τρομερή έκρηξη», αφηγήθηκε ο Τζέρι Τσάντλερ, διευθυντής της αϊτινής Πολιτικής Προστασίας.

At least 59 people are dead after a tanker truck exploded in Haiti. People were trying to gather gasoline from a leak on the truck when the explosion took place.@MattRiversCNN updates us with the latest on the story. pic.twitter.com/nEjyzf3F8K

