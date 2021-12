Πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκημα στο νότιο Λονδίνο στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα παιδιά χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Τα παιδιά, που πιστεύεται ότι ανήκαν στην ίδια οικογένεια, ανασύρθηκαν από κατοικία στην οδό Κόλινγουντ, στο νότιο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

BREAKING: Four children have died in a house fire in Sutton this evening, despite firefighters frantically working to save them https://t.co/8mTkkjneAX

— My London (@myldn) December 16, 2021