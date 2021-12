Στο πλευρό του Κουν Αγουέρο, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα βρεθεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσης με τον Αργεντινό από την κοινή θητεία τους στη Μάντσεστερ Σίτι, θα ταξιδέψει αύριο το πρωί (15/12) στη Βαρκελώνη, προκειμένου να περευρεθεί στη συνέντευξη Τύπου (13:00), μέσω της οποίας ο Αγουέρο θα επισημοποιήσει την απόσυρσή του από τους αγωνιστικούς χώρους για λόγους υγείας, μετά από 16 χρόνια παρουσίας στα γήπεδα.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 33χρονος επιθετικός τον περασμένο Οκτώβρη στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές (1-1) είχε αισθανθεί καρδιακή αρρυθμία, χωρίς να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή πως αυτό θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

