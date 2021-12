Εξαιρετικά δύσκολη η κλήρωση για τον Ολυμπιακό για τα μπαράζ του Europa League… Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Αταλάντα για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν μία θέση στους «16» του Europa League.

Μία κλήρωση που στα… χαρτιά μοιάζει να είναι η χειρότερη για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. Η Αταλάντα είναι αυτή τη στιγμή μία από τις καλύτερες ομάδες της Ιταλίας και φροντίζει να το αποδεικνύει σε κάθε αγωνιστική.

To10 μάζεψε δέκα fact για την «Ντέα» και σας τα δίνει στο… πιάτο εν όψει των δύο αναμετρήσεων.

Το Μπέργκαμο και η αρχή της πανδημίας

Ήταν τον χειμώνα του 2020, όταν ξεκίνησαν όλα. Τότε, που ο κορωνοϊός έκανε το μεγάλο «μπαμ» στην Ευρώπη και οδήγησε σε όλα όσα ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια. Η Ιταλία πληγώθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στις αρχές. Και το Μπέργκαμο ήταν η πόλη που πόνεσε περισσότερο.

«Εκείνη τη μέρα του Μαρτίου είχαν τοποθετηθεί στην εκκλησία μέχρι και 76 φέρετρα», είχε πει πριν από λίγο καιρό ο ιερέας Ντον Μάρκο Καρμινάτι της εκκλησίας του Αγ. Ιωσήφ σε ένα από τα προάστια του Μπέργκαμο.

Το Μπέργκαμο έζησε τον δικό του εφιάλτη και μάλιστα τα πρώτα κρούσματα είχαν προκύψει από την εντός έδρας αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Βαλένθια. Ωστόσο η «Ντέα» ήταν εκεί για τους ανθρώπους της. Βοήθησε με κάθε τρόπο και δεν κρύφτηκε ποτέ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάκαμψη από τον συγκεκριμένο Γολγοθά.

Η ομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στο ranking της UEFA

Είναι κάτι για το οποίο μίλησε ο Πέδρο Μαρτίνς. Η Αταλάντα είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στο ranking της UEFA τα τελευταία χρόνια.

«Θα συναντήσουμε μία δυνατή ομάδα. Είναι η ομάδα που περισσότερο από όλες έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια στο ranking της UEFA, ενώ στην Ιταλία κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια είναι η ομάδα που εξελίσσεται περισσότερο στην Ιταλία και είναι πολύ δυνατή, προσανατολισμένη από τον Γκασπερίνι. Επομένως θα είναι μία συνάντηση τρομερά δύσκολη. Όμως είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να περάσουμε, ώστε να πετύχουμε μία ακόμη πρόκριση», ανέφερε ο Πέδρο Μαρτίνς για τη φοβερή και τρομερή Αταλάντα.

Ο αρχιτέκτονας

Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο άνθρωπος που «ευθύνεται» για όλα. Ο προπονητής που έχει φτιάξει μία από τις πιο συμπαθητικές ομάδες του πλανήτη, παίζοντας ένα ποδόσφαιρο που το ζηλεύουν και οι «μεγάλοι» του χώρου.

Δεν είναι τυχαίο πως σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της Αταλάντα γίνεται «πάρτι» με γκολ. Και φυσικά, δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός πως ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται τόσα χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

Ο Γκασπερίνι είναι μόλις ο δεύτερος προπονητής από το 1994 που κάθεται στον πάγκο μιας ομάδας για τουλάχιστον 2.000 συνεχόμενες ημέρες, μετά τον Κάρλο Αντσελότι στη Μίλαν. Ένα στοιχείο που επαληθεύει όλα τα λεγόμενα.

2000 – Gian Piero Gasperini (at Atalanta) has become the second manager to be in charge for 2000 consecutive days in a Serie A bench in the three points for a win era (since 1994/1995), after Carlo Ancelotti at AC Milan (2765). Loyalty. pic.twitter.com/wNLNtymC0j

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 5, 2021