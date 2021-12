Η τελευταία… πράξη του δράματος γράφτηκε στο Μόναχο για την Μπαρτσελόνα. Η Μπάγερν διέλυσε με συνοπτικές διαδικασίες (3-0) την ομάδα του Τσάβι και την έστειλε στη δεύτερη διασυλλογική διοργάνωση.

Η ζωή χωρίς τον Λιονέλ Μέσι είναι δύσκολη για τους Μπλαουγκράνα και αποδείχθηκε περίτρανα στη φετινή διαδικασία των ομίλων του Champions League. Εκεί που η Μπάρτσα, συγκέντρωσε μόλις 7 πόντους, βλέποντας την… πλάτη τόσο της παρέας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, όσο και της Μπενφίκα.

Έτσι, μετά και τον διασυρμό στο Μόχανο, η ευρωπαϊκή περιπέτεια της ομάδας του Τσάβι θα συνεχιστεί στο Europa League. Πράγμα ασυνήθιστο, καθώς πέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία παρουσία των Καταλανών στη δεύτερη διασυλλογική διοργάνωση.

Φυσικά, οι Μπλαουγκράνα δε θα εμφανιστούν αδιάφοροι και θα προσπαθήσουν να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου. «Θα το αντιμετωπίσουμε με όλη την αξιοπρέπεια. Θα δουλέψουμε για να φέρουμε την Μπαρτσελόνα εκεί που της αξίζει, που δεν είναι το Europa League. Όποιος προσπαθεί, ποτέ δεν αποτυγχάνει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το Europa League. Είναι ο στόχος μας», δήλωσε ο Τσάβι, δίνοντας το σύνθημα για την κατάκτηση του τίτλου.

Με… οδηγό την ιστορία, η Μπαρτσελόνα θα επιδιώξει να προσθέσει την κούπα του Europa στην πλούσια τροπαιοθήκη της. Επτά ομάδες κατάφεραν στο παρελθόν να κατακτήσουν το Κύπελλο UEFA/ Europa League, αφού πρώτα είχαν υποβιβαστεί από τους ομίλους του Champions League.

Ο λόγος για τις Γαλατασαράι, Φέγενορντ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι και Σεβίλλη. Η Μπαρτσελόνα ευελπιστεί να δώσει το παρών στον τελικό της 18ης Μαϊου στο Ραμόν Σάντσες Πιθχουάν και να γίνει η 8η ομάδα που θα προσθέσει το όνομά της σε αυτό το ιδιαίτερο στατιστικό.

Άλλωστε, με την εικόνα που δείχνουν οι Καταλανοί και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο ισπανικό πρωτάθλημα (-6 από την 4η θέση), μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται η συμμετοχή στο Champions League της σεζόν 2022-2023. Οπότε, ίσως το Europa να αποτελεί ευκαιρία για να μην γραφτεί αρνητική ιστορία και την επόμενη χρονιά.

8 – Teams to win UEFA Cup/@EuropaLeague title after falling from @ChampionsLeague:

99/00 – Galatasaray 🇹🇷

01/02 – Feyenoord 🇳🇱

04/05 – CSKA 🇷🇺

08/09 – Shakhtar Donetsk 🇺🇦

09/10 – Atlético de Madrid 🇪🇸

12/13 – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

15/16 – Sevilla 🇪🇸

17/18 – Atlético de Madrid 🇪🇸

Challenge pic.twitter.com/cWSGHG7JlZ

— OptaJose (@OptaJose) December 9, 2021