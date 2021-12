Η Ελένη Γκιόκος είναι ελληνοαμερικανίδα και εργάζεται ως δημοσιογράφος στο CNN. Η ίδια είχε πάει ένα ταξίδι με την οικογένεια της στην Αφρική και επιστρέφοντας επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα. Αμέσως μπήκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τη μετάλλαξη Όμικρον και η δημοσιογράφος βρίσκεται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Θα παραμείνει σε καραντίνα επί δέκα μέρες και καθημερινά τόσο εκείνη όσο και η οικογένεια της υποβάλλονται σε τεστ για να διαπιστωθεί εάν έχουν κολλήσει τη μετάλλαξη Όμικρον.

Live from #Athens this morning! I’m in quarantine with a view of the #Acropolis. Using luggage to prop up laptop. PJs, husband and babe. Ready @cnni talking what it takes to get out of a #redcountry pic.twitter.com/8QVouNDpkD — Eleni Giokos (@EleniGiokos) December 7, 2021



Η ίδια δεν χάνει ευκαιρία και ανεβάζει συνέχεια αναρτήσεις στο twitter, λέγοντας πόσο όμορφα περνάει στη χώρα μας, πόσο της αρέσουν τα φαγητά και πόσο πολύ η ελληνική κυβέρνηση τη βοήθησε.

«Η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε πολύ, το προσωπικό του ξενοδοχείου ήταν πολύ ευγενικό. Το φαγητό τέλειο. Προσπάθησαν να κάνουν αυτή την εμπειρία όσο ευχάριστη μπορεί να είναι η καραντίνα. Τώρα πρέπει να επιβιώσουμε με ένα 4χρονο για 10 ημέρες», έγραψε.

The #Greekgovernment have been very helpful. The hotel staff super accommodating. The food, perfect. They’ve tried to make this experience as pleasant as a quarantine experience can get. Now to survive a 4 year old for 10 days! — Eleni Giokos (@EleniGiokos) December 7, 2021



Η ίδια απολαμβάνει ότι το ξενοδοχείο της έχει θέα την Ακρόπολη και το αναφέρει στις αναρτήσεις της. Η ίδια δίνει ανταποκρίσεις από την καραντίνα της στο CNN και λέει για τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα μας και τι συμβαίνει όταν κάποιος ταξιδεύει από χώρες της Αφρικής όπου αυτή τη στιγμή κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον.

Η Ακρόπολη και η μικρή της κόρη

Σε μια άλλη ανάρτηση της αναφέρει τον διάλογο που είχε με την μικρή της κόρη όταν την ρώτησε τι είναι αυτό το κτίριο απέναντι τους και της έδειξε την Ακρόπολη. «Αυτή είναι η Ακρόπολη» είπε η Ελένη Γκιόκος στην κόρη της η οποία τη ρώτησε εάν μπορούνε να την επισκεφτούν, με τη δημοσιογράφο να δίνει υπόσχεση πως όταν περάσει η καραντίνα θα την πάει στην Ακρόπολη.