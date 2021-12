Λένε πως στο ποδόσφαιρο «όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται». Ωστόσο, αυτό που έχασε ο Μπεντζίκα Κάσιελ της Tσέμνιτζερ… απλά δεν χάνεται.

Μια μυθική φάση σημειώθηκε στο παιχνίδι της Tσέμνιτζερ με την Τένις Μπορούσια Μπερλίν για την 4η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπεντζίκα Κάσιελ κέρδισε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, «άδειασε» την άμυνα, πέρασε και τον τερματοφύλακα και ενώ είχε κενή όλη την εστία, κατάφερε να… αστοχήσει, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Πάντως, η Tσέμνιτζερ έφτασε στη νίκη με 2-1.

⚽😲 In dieser Woche gibt es bei der #Volltreffer-Auswahl einen speziellen Kandidaten: Denn statt in das Tor hat er den Ball genau an den Pfosten gesetzt. Seine Mitstreiter haben da deutlich besser gezielt. @ChemnitzerFC @fccarlzeissjena @1fclokleipzig https://t.co/LFWZ7DkYj1 pic.twitter.com/hxFRmW3Eaz

— Sport im Osten (@SportimOsten) December 6, 2021