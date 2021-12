Ο ραδιομαραθώνιος του «The Mappes Show» επιστρέφει για 5η χρονιά on the road, στον My Radio 104,6. Οι Mappes, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ιωάννα Λαΐου και Σταμάτης Din Dan Done, μαζί με τη Βασιλική Μπαρδάνη στην επιμέλεια του ήχου, θα γυρίσουν όλη την Αθήνα για καλό σκοπό, μένοντας άυπνοι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα. Ο ραδιομαραθώνιος θα ξεκινήσει στις 17 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Φέτος, οι Mappes σπάνε το δικό τους ρεκόρ! Για επτά ημέρες και για 154 ώρες θα βρίσκονται όλη την ημέρα στον αέρα του My Radio 104,6 και θα παίζουν τις δικές σας αφιερώσεις, για να ενισχύσουν το σωματείο ΕΛΕΠΑΠ. Η διαφορά είναι ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα εκπέμπουν on the road σε δύο τροχόσπιτα, θα «οργώσουν» τους δρόμους της πόλης και θα διανυκτερεύσουν σε μεγάλες πλατείες της.

Ο ραδιομαραθώνιος είναι ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει από το «The Mappes Show». Οι Mappes έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό και έχουν καταφέρει με άπειρες ώρες αϋπνίας και πολύ μεγάλη επιτυχία να στηρίξουν συλλόγους και σωματεία με φιλανθρωπική δράση.

Φέτος οι Mappes έρχονται εκείνοι σε εμάς μέσα από τη συχνότητα του My Radio 104,6 και περιμένουν τα δικά μας μηνύματα με αφιερώσεις στο 19811, για να στηρίξουμε όλοι μαζί τα γενναία παιδιά με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ.

www.myradio1046.fm

Instagram: @myradio1046fm

Facebook: My Radio 104,6 fm