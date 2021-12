Με ναζιστή εγκληματία παρομοίασε τον διακεκριμένο αμερικανό λοιμωξιολόγο, Αντονι Φάουτσι, παρουσιάστρια του Fox News.

Η Λάρα Λόγκαν είπε στον τηλεοπτικό αέρα ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Φάουτσι είναι κάτι σαν τον διαβόητο ναζιστή γιατρό Γιόζεφ Μένγκελε.

«Μου λένε άνθρωποι ότι ο δρ. Φάουτσι δεν αντιπροσωπεύει για εκείνους την επιστήμη. Αντιπροσωπεύει τον Γιόζεφ Μένγκελε, τον ναζιστή γιατρό που έκανε πειράματα σε Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το λένε αυτό» είπε η Λόγκαν.

Η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε «απόλυτα ντροπιαστικά» τα λεγόμενα της Λόγκαν.

«Ο Γιόσεφ Μένγκελε ‘κέρδισε’ το παρατσούκλι του [σ.σ. «Αγγελος του Θανάτου»] κάνοντας θανατηφόρα και απάνθρωπα ιατρικά πειράματα σε φυλακισμένους του Ολοκαυτώματος, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση της κόλασης που πέρασαν αυτά τα θύματα με τα μέτρα για τη δημόσια υγεία. Οφείλει μια συγγνώμη» ανέφερε η Επιτροπή.

Fox host Lara Logan says that people tell her that Dr. Fauci doesn’t represent science, but represents Josef Mengele, the Nazi doctor known as the «Angel of Death» for performing medical experiments at Auschwitz: «I am talking about people all across the world are saying this» pic.twitter.com/fF2DAWfG7d

Υπενθυμίζεται πως, με τον γιατρό του Άουσβιτς έχει παρομοιάσει τον επικεφαλής επιδημιολόγο των ΗΠΑ και η αμερικανίδα πολιτική ακτιβίστρια και συγγραφέας, Κάντις Όουενς, αντιδρώντας στις αποκαλύψεις ότι, πίσω από φρικαλέα πειράματα με σκύλους, βρίσκεται ο αμερικανός επιστήμονας.

Μετά την αποκάλυψη ότι το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, το οποίο συντονίζει ο κορυφαίος επιδημιολόγος, χρηματοδότησε πειράματα που σοκάρουν, με σκυλιά να τρώγονται ζωντανά από σκνίπες, δεκάδες βουλευτές, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και συγγραφείς στις ΗΠΑ είχαν ξεσηκωθεί και ζητούσαν εξηγήσεις από τον Φάουτσι.

Η Κάντις Όουενς, γνωστή για τις συντηρητικές της ιδέες, έσπευσε να συγκρίνει μέσω Twitter τον επιστήμονα, που συντονίζει την στρατηγική της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον για την νόσο Covid-19, με τον «Άγγελο του Θανάτου», Γιόζεφ Μένγκελε, τα φρικιαστικά πειράματα του οποίου ευθύνονται για τον θάνατο 40.000 ανθρώπων στο Άουσβιτς.

And then watching the media attempt to convince the masses that that same man loves them and wants to force something in your arm to “protect” you.

Glad Dr. Mengele never had me fooled.

–#Fauci and Bill Gates reek of pure evil. Trust your gut, not the media. https://t.co/qrKvP1jDRS

— Candace Owens (@RealCandaceO) October 24, 2021