Για τη σημασία του εμβολιασμού και για την εξέλιξη της πανδημίας μίλησε ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι, σε συνέντευξή του στο CBS.

«Μάλλον δεν θα εξαφανιστεί ποτέ» τόνισε για τον κοροναϊό ο αμερικανός επιδημιολόγος και επέμεινε, παράλληλα, ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να ζήσει με αυτό.

Ο επιστήμονας τόνισε επίσης ότι άλλες ασθένειες, όπως η ευλογιά, εξαφανίστηκαν μόνον ύστερα από μια «πολύ, πολύ, πολύ εντατική καμπάνια εμβολιασμού», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Chief White House medical adviser Anthony Fauci said in an interview aired on Sunday that he believes people will have to begin «living with COVID,» expressing doubts that the virus will be eradicated.pic.twitter.com/hKw6aPfhNv

— The Washington Press (@thewashpress) November 28, 2021