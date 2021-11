«Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν τον ισχυρό και αποφασιστικό αποτρεπτικό παράγοντα που φρουρεί αποτελεσματικά τα ελληνικά και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά σύνορα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθιστώντας την χώρα μας μια όαση ασφαλείας και σταθερότητας μέσα στην ταραγμένη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου», αναφέρει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος στο μήνυμά του για τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων στις 21 Νοεμβρίου.

Όπως υποστηρίζει, το μέλλον προδιαγράφεται ελπιδοφόρο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, «τόσο λόγω της ένταξης νέου προσωπικού στις τάξεις μας, όσο και λόγω της επικείμενης απόκτησης νέων, υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων που στα ικανά χέρια σας θα κάνουν τη διαφορά, εξασφαλίζοντας την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με ακόμα πειστικότερο τρόπο, και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας».

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

«Σήμερα που η Ορθοδοξία εορτάζει με λαμπρότητα τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού του Γένους μας, που πάντοτε προστάτευε και προστατεύει υπό την Σκέπη της τους Έλληνες μαχητές και τα Ελληνικά Όπλα, η Ελληνική Πολιτεία τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά τους στο Έθνος σε καιρό πολέμων και κρίσεων, όπως και στον καιρό της ειρήνης.

Η προσφορά αυτή είναι πράγματι τεράστια, και είναι προσφορά κατά πρώτον σε θυσίες, θυσίες ανείπωτες και σε αίμα, το αίμα όλων εκείνων που από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, ποτίζοντας το δέντρο της Ελληνικής Ελευθερίας.

Τους θυμόμαστε σήμερα με συγκίνηση και κλίνουμε ως οφείλουμε με βαθυτάτη ευγνωμοσύνη το γόνυ ενώπιόν τους. Κλίνουμε το γόνυ μπροστά στους ηρωικούς Έλληνες μαχητές όλων των εποχών, στους οποίους η Ελλάδα χρωστάει την ύπαρξή της ως Κράτος και ως Έθνος.

Τους θυμόμαστε και τους μνημονεύουμε πάντοτε με υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη, αφού στις πιο κρίσιμες και δύσκολες στιγμές, κράτησαν όρθιο και ζωντανό τον Ελληνισμό και την Ελλάδα. Ξεκινώντας από τους αθάνατους Μαραθωνομάχους, τους Σαλαμινομάχους και τους προμάχους των Θερμοπυλών και των Πλαταιών έως τους αήττητους μαχητές της Μακεδονικής Φάλαγγας και τους αγέρωχους Ακρίτες του Βυζαντίου. Από τους ανεπανάληπτους Αγωνιστές του ’21, ως τους αλύγιστους Μακεδονομάχους, τους μεγαλειώδεις Εύζωνες και τους απελευθερωτές Ναυμάχους του 1912-13. Και από τους ατσάλινους Νικητές των βουνών της Πίνδου και τους τολμηρούς Ιερολοχίτες της Μέσης Ανατολής ως τους<ηρωικούς υπερασπιστές της μαρτυρικής Κύπρου.

Δεν λησμονούμε επίσης ποτέ τους πεσόντες συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην περίοδο της ειρήνης, οι οποίοι έχουν περάσει και αυτοί στο Πάνθεον των Αθάνατων Ηρώων της Ιστορίας μας. Τους τιμούμε βαθύτατα, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι ο κίνδυνος είναι άρρηκτα συνυφασμένος με το λειτούργημά μας και αυτό είναι κάτι που το αποδεχθήκαμε αυτόβουλα, όταν θέσαμε τους εαυτούς μας στην υπηρεσία της Πατρίδας.

Η Ελληνική Πολιτεία τιμά όμως σήμερα και τον καθέναν και την καθεμία από εσάς που αποτελείτε το μοναδικό, ξεχωριστό και πανάξιο προσωπικό των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σας τιμά και σας ευχαριστεί για την άοκνη, πιστή και επιτυχή εκτέλεση της Αποστολής σας, που δεν είναι άλλη από την σκληρή προς πόλεμον προπαρασκευή και τη διατήρηση υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έναντι οποιουδήποτε επιβουλέα, όποτε και εάν χρειασθεί.

Η εκτέλεση της Αποστολής αυτής είναι ένα έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, επίπονο, περίπλοκο, δύσκολο, αλλά και εξαιρετικά υψηλό και κρίσιμο για την ελευθερία, την τιμή, την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια τόσο της Πατρίδας, όσο και του κάθε Έλληνα πολίτη ξεχωριστά, καθώς άπτεται άμεσα του σκληρού πυρήνα της εθνικής ύπαρξης και των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που μας υποχρεώνει να την φέρουμε πάντοτε σε πέρας με επιτυχία, σε κάθε της πτυχή, σε κάθε τόπο και χρόνο, χωρίς την παραμικρή αστοχία ή έκπτωση, με κάθε αναγκαίο κόπο και με κάθε απαραίτητη θυσία.

Και αυτό, εκ του αποτελέσματος, έχει αποδειχθεί ότι είναι κάτι που ξέρουμε να το κάνουμε περίφημα!

Η ψυχή του Έλληνα μαχητή που κρύβεται μέσα σε κάθε έναν από εσάς και η δύναμη πυρός των οπλικών μας συστημάτων συνιστούν το αποτρεπτικό φόβητρο για κάθε δυνητικό επιβουλέα, διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτόν τα υπέρτατα και θεμελιώδη αγαθά της Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της Εθνικής Αξιοπρέπειας, που η σημασία τους γίνεται αντιληπτή στους περισσότερους, δυστυχώς μόνο όταν λείψουν, ή τεθούν εν αμφιβόλω.

Έτσι η Ελλάδα μας προοδεύει και ευημερεί μέσα σε ένα περιβάλλον ειρήνης που δημιουργεί η σκληρή ισχύς της Χώρας, δηλαδή οι Ένοπλες Δυνάμεις της. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπως η σημερινή, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη και συνεχή ανάδυση πολλαπλών και πολυδιάστατων προκλήσεων και απειλών, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν τον ισχυρό και αποφασιστικό αποτρεπτικό παράγοντα που φρουρεί αποτελεσματικά τα ελληνικά και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά σύνορα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθιστώντας την Χώρα μας μια όαση ασφαλείας και σταθερότητας μέσα στην ταραγμένη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Φρουροί της Πατρίδας λοιπόν και αιώνιοι θεματοφύλακες του δυτικού πολιτισμού! Αυτό ακριβώς ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Αλλά και στο πλευρό του Έλληνα πολίτη πάντοτε, έτοιμες και πρόθυμες να τον στηρίξουν με το προσωπικό και τα μέσα τους κάθε φορά που τον χτυπούν οι θεομηνίες και οι κάθε είδους έκτακτες κρίσεις και ανάγκες.

Αυτό είναι το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων! Αυτό είναι το έργο το δικό σας, που το προσφέρετε άοκνα, φιλότιμα, αποφασιστικά, με υψηλό φρόνημα και με απόλυτη προσήλωση στις αρχές και αξίες της Δημοκρατίας! Και αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται τόσο από την Ελληνική Πολιτεία, όσο κυρίως από την ελληνική κοινωνία, από τους Έλληνες πολίτες, που στην συντριπτική τους πλειονότητα προσβλέπουν με εμπιστοσύνη και περηφάνια στις Ένοπλες Δυνάμεις τους, για την οργάνωση και την ενσυνείδητη πειθαρχία τους, αλλά και για την ικανότητα, την ετοιμότητα και το ήθος του προσωπικού τους. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη αυτή του ελληνικού λαού είναι για εμάς η καλύτερη ανταμοιβή, γι’ αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να μην την διαψεύσουμε ποτέ και να την τιμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Κι αυτό κάνουμε!

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,

Σας ευχαριστώ έναν έναν ξεχωριστά για τους κόπους και τις άοκνες προσπάθειες, αλλά και για την αφοσίωση και την ακλόνητη πίστη σας στον κοινό μας σκοπό!

Επισκεπτόμενος τις στρατιωτικές δομές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από τις Μείζονες Διοικήσεις ως το το πιο ακριτικό φυλάκιο, διακρίνω πάντα τη φλόγα στα μάτια σας, αυτήν τη φλόγα που κάνει τους Έλληνες να μεγαλουργούνε, και διαπιστώνω με χαρά και υπερηφάνεια την ικανότητα, την θέληση, το πείσμα και την μεγάλη αγάπη σας για την Πατρίδα.

Το μέλλον άλλωστε προδιαγράφεται ελπιδοφόρο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο λόγω της ένταξης νέου προσωπικού στις τάξεις μας, όσο και λόγω της επικείμενης απόκτησης νέων, υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων που στα ικανά χέρια σας θα κάνουν τη διαφορά, εξασφαλίζοντας την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με ακόμα πειστικότερο τρόπο, και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας.

Συνεχίστε έτσι λοιπόν, υψώνοντας τείχη αποτροπής, τείχη επίγεια, πλωτά κι εναέρια, με το κεφάλι ψηλά και το βλέμμα σας άγρυπνο, χωρίς να φοβάστε κανέναν και τίποτα!

Νιώθω ειλικρινά βαθιά υπερήφανος που με αξίωσε ο Θεός και η Παναγία μας να ηγούμαι τέτοιων ανδρών και γυναικών, να ηγούμαι τέτοιων Ενόπλων Δυνάμεων!

