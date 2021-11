Εντυπωσιασμένοι έμειναν οι Βρετανοί τηλεθεατές μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κανάλι ITV, όπως μαρτυρούν τόσο τα tweets που έστειλαν όσο και τα σχόλια των παρουσιαστών της εκπομπής που φιλοξένησε τον πρωθυπουργό.

Οι οικοδεσπότες της εκπομπής ITV Good Morning Britain δήλωσαν έκπληκτοι από τα εγκάρδια μηνύματα που έλαβαν από τους τηλεθεατές μετά το τέλος της συνέντευξης με τον κ. Μητσοτάκη, όπως αναφέρει η ertnews. Συγκεκριμένα, έκαναν λόγο για κύμα αγάπης προς τον Έλληνα πρωθυπουργό. Στη συνέχεια άρχισαν να διαβάζουν μερικά από τα μηνύματα από το κοινό: «Μπορούμε να έχουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό αντί για τον δικό μας;», «Τον θέλουμε πρωθυπουργό. Τι έξυπνος, στοχαστικός και λογικός άνθρωπος», «Ο Έλληνας πρωθυπουργός με έχει κερδίσει. Μιλάει καθαρά και με ακρίβεια», «Νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι καλός άνθρωπος», ήταν μερικά από τα tweets.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Can we swap Greece’s PM for Boris, instead of the Elgin Marbles — Annie (@AnnieOConnor202) November 16, 2021

Great interview and a great Prime Minister. Mind you, Mickey Mouse would be a greater Prime Minister than Boris Johnson#BorisJohnsonOut — Shaz59 #backto60 #waspi (@W59Sharon) November 16, 2021

If only we had a prime minister half as good as this guy …he is the perfect PM — Chris Henderson (@ChrisHe911) November 16, 2021

«Βγάζουν νόημα»

Οι συντελεστές της εκπομπής επισήμαναν ότι «είναι ωραίο να ακούς κάποιον να λέει πράγματα που βγάζουν νόημα» -προφανώς σε ένα έμμεσο «καρφί» για τον Μπόρις Τζόνσον, ενώ κατέληξαν: «Απ’ ότι φαίνεται θα τον ψηφίζαμε όλοι».