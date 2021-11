Από σήμερα η δημοφιλής τραγουδίστρια της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα μπορεί να ζει ελεύθερη, δίχως τον έλεγχο του πατέρα της που εδώ και 13 χρόνια την είχε υπό κηδεμονία, εν μέσω ανησυχιών για την ψυχική της υγεία.

Αυτό σημαίνει ότι η 39χρονη Σπίαρς θα έχει πλέον λόγο στον έλεγχο της περιουσίας της που υπολογίζεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια και τελικά θα έχει την ελευθερία να πάρει τις δικές της ιατρικές και προσωπικές αποφάσεις για πρώτη φορά από το 2008.

Μετά την δικαίωση η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανέβασε στο Twitter τους θαυμαστές της να πανηγυρίζουν έξω από το δικαστήριο και έγραψε : «Καλέ μου Θεέ, αγαπάω τους θαυμαστές μου τόσο πολύ, είναι τρελό. Νομίζω θα κλαίω για το υπόλοιπο της ημέρας!!! Η καλύτερη ημέρα»

Δείτε την ανάρτηση της

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney 🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

«Είμαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους έφτασε αυτή η μέρα», προσθέτει η μακροχρόνια φίλη Πάρις Χίλτον. «Αυτή η στιγμή έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Η Britney Spears επιτέλους ελεύθερη!!! Είσαι η πιο ανθεκτική, ευγενική και εμπνευσμένη ψυχή. Όλοι σε αγαπάμε τόσο πολύ! Οι καλύτερες μέρες σας έρχονται!», έγραψε η Πάρις Χίλτον.

I’m so happy that this day has finally come. This moment is so long overdue. @BritneySpears is finally free!!! ✨💫😱🤩🥰 You’re the most resilient, kind and inspiring soul. We all love you so so much! Your best days are yet to come! 💕 #FreedBritney ✨ pic.twitter.com/yIkhWeDQZe — Paris Hilton (@ParisHilton) November 13, 2021

View this post on Instagram A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace)

WHOOOOOOOOOOOOOA

🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂SHES FREEE,FREE,FREE

💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼

FREEEEEEEEEEEEEEEEE‼️

FREE AS A🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊.

🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦 — Cher (@cher) November 12, 2021