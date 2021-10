Μπορεί ο Έλρινγκ Χάαλαντ να βρίσκεται στην Ντόρτμουντ από τον Γενάρη του 2020, ωστόσο τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Διότι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε βρεθεί μία ανάσα από το να κάνει δικό της τον Νορβηγό επιθετικό. Ο CEO της Ντόρτμουντ, Χόακιν Βάτσκε, έκανε την αποκάλυψη και ανέφερε πως οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν κάνει καλύτερη πρόταση από τους Βεστφαλούς στη Σάλτσμπουργκ, ωστόσο ο Μίνο Ραϊόλα ήταν αυτός που εν τέλει αποφάσισε να… σπρώξει τον Χάαλαντ στη Γερμανία και όχι στην Αγγλία.

«Η πρόταση μας για τον Έρλινγκ δεν ήταν η καλύτερη. Η Γιουνάιτεντ έδινε περισσότερα από εμάς, αλλά ο Μίνο Ραϊόλα ήθελε να δει τον Χάαλαντ σε εμάς».

