Τι και αν κοντεύει τα 44 του; Τι και αν ακούει συνεχώς να τον λένε… παππού και να του αναφέρουν πως ήρθε η ώρα να κρεμάσει τα γάντια του.

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν δεν ακούει κανέναν και συνεχίζει ακάθεκτος. Όχι μόνο συνεχίζει να αγωνίζεται, αλλά δείχνει να βρίσκεται και σε τρομερή κατάσταση, όπως φάνηκε και στην τελευταία αναμέτρηση της Πάρμα.

Μάλιστα, ήταν και ένας εκ των κορυφαίων στη νίκη της Πάρμα με 2-1 κόντρα στην Τσιταντέλα. Διότι, στο 12ο λεπτό, ο «θρύλος» του ιταλικού ποδοσφαίρου κατάφερε να σταματήσει τον Αντονούτσι από τα έντεκα βήματα, κρατώντας το μηδέν σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης.

Another day, another decisive save from Buffon for Parma… 🐐pic.twitter.com/Hmfj7GVuqh

— Juve Canal (@juve_canal) October 28, 2021