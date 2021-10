Τελείωσε χθες η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με την αρχή της έβδομης αγωνιστικής και τέσσερις αναμετρήσεις. Ασφαλώς τα βλέμματα «τράβηξαν» πρώτα και κύρια η νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο τέλος και το «μπλόκο» της Μακάμπι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Σλούκας δε χαρίστηκε

Στην ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα ο Κώστας Σλούκας έχασε δύο κρίσιμα σουτ και η ομάδα αρκετές παραπάνω ευκαιρίες για να φύγει με το διπλό. Χθες κόντρα στην Φενέρ ήταν πάλι εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι μεγάλοι παίκτες αφήνουν πίσω τους τις κακές στιγμές, για να μπορέσουν να γράψουν διαφορετικά την ιστορία, όταν παρουσιαστεί παρόμοια συνθήκη και αυτό ακριβ΄πως έκανε κι εκείνος. Με δίποντο στη λήξη του χρόνου χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Μπαρτζώκα, η οποία σημείωσε την πέμπτη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ΣΕΦ, κερδίζοντας μάλιστα τους Τούρκους για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια.

Η Φενέρ πάλεψε μέχρι το τέλος κάνοντας ένα σερί 16-0, χωρίς να δεχθεί πόντο για 6 ολόκληρα λεπτά, αλλά δεν ήταν αρκετό, με το γεγονός ότι είχε μόλις 5/22 τρίποντα να παίζει ρόλο.

Winner Winner@kos_slou drains the 2-pointer to take the W against his former team!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mz2WBwMAL4

