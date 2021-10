Όπου υπάρχει θέληση,

υπάρχει πάντα δρόμος!

Περπάτησέ τον!

Κοίτα μπροστά.

Δίπλα σου θα συναντήσεις κι άλλους.

Με όνειρα ζωντανά, σαν αυτά που πλημμυρίζουν την ψυχή σου.

Για μένα, ο δρόμος είναι η live μουσική.

Και σε αυτόν συναντιόμαστε πολλοί:

ταλέντα, έμπνευση, συναίσθημα, δουλειά – πολλή δουλειά!

Πάθος και αγάπη για τη μουσική…

Και οι χτύποι της καρδιάς, ο δικός μου και ο δικός σου… που κάνουν τη στιγμή ζωντανή.

Αυτό είναι τo live!

Και ο δρόμος άνοιξε για όλους μας!

Ώρα να περπατήσουμε και να απολαύσουμε τη live μουσική, ξανά μαζί!

Πάμε δυνατά!

Το Johnnie Walker, το κορυφαίο brand σκωτσέζικου ουίσκι στον κόσμο, με σύνθημα “Keep Walking Together” και κεντρικό πρόσωπο τον Κωνσταντίνο Αργυρό παρουσιάζουν μια σπουδαία τηλεοπτική καμπάνια, καλώντας τον κόσμο να βρεθεί ξανά δίπλα στη live μουσική και να στηρίξει όλους όσους συναντιούνται εκεί: ταλέντα, έμπνευση, μουσικούς, συνεργάτες, εμάς!

Έχοντας περάσει μια δύσκολη περίοδο, έχει έρθει αυτή η ώρα να την αφήσουμε πίσω και να προχωρήσουμε, έχοντας μαζί μας όσους μας στήριξαν, όσους στηρίζουμε, όσους νοιώθουμε κοινούς τους χτύπους στην καρδιά μας.

Η live μουσική είναι εδώ και κάνει δυνατά βήματα μπροστά, μαζί με όλους όσους συναντήθηκαν στον δρόμο της, και καλεί και όλους εμάς να περπατήσουμε μαζί και να την απολαύσουμε. Το Johnnie Walker δείχνει ακόμα μια φορά τον δρόμο και μας προσκαλεί να δούμε με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα στην κανονικότητα που επιστρέφουμε. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι και ο πρεσβευτής του “Keep Walking Together” στην Ελλάδα.

ΜΑΖΙ εξυμνούν τη δύναμη της ομάδας, δίνουν βήμα στους κοντινούς συνεργάτες του καλλιτέχνη, εστιάζουν στη συλλογική δουλειά και την συνύπαρξη που κάνει τις στιγμές ζωντανές. «Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει πάντα δρόμος. Για μένα ο δρόμος είναι η live μουσική», λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και κάνει το πρώτο βήμα με αισιοδοξία προς το μέλλον.

Η καμπάνια ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου και αποτελεί μια «δυνατή φωνή» που μας προσκαλεί να στηρίξουμε τη live μουσική και δίνει τη σκυτάλη σε μια σειρά δράσεων, φέρνοντας στο προσκήνιο ανερχόμενους καλλιτέχνες και συνεργάτες, που έμειναν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. (περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα).

Συντελεστές

Διαφημιστική εταιρεία: Valuecom

Εταιρεία παραγωγής: Filmiki

Πάμε, λοιπόν, ΜΑΖΙ να περπατήσουμε ξανά, να αφήσουμε πίσω τις δύσκολες στιγμές, να στηρίξουμε έμπρακτα τη live μουσική και τους ανθρώπους της και να διασκεδάσουμε δίπλα σε αγαπημένους μας, πάντα με ασφάλεια!

Δηλώσεις “Keep Walking Together”

Γιώργος Ψωμιάδης, Εμπορικός Διευθυντής της Diageo στην Ελλάδα

«H συνεργασία αυτή αποτελεί σταθμό για ένα μοναδικό, εμβληματικό, παγκόσμιο brand, το Johnnie Walker που καινοτομεί, εξελίσσεται και χαράζει νέες λεωφόρους. Στην Ελλάδα, το Johnnie Walker έχει γίνει συνώνυμο του ουίσκι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, που μετά από πολλά χρόνια, μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε και στην χώρα μας μια μεγαλειώδη καμπάνια στην οποία αποτυπώνεται το νέο brand ID του Johnnie Walker που φιλοδοξεί να είναι πάντα επίκαιρο. Την τελευταία διετία, έχουν λείψει σε όλους οι χώροι διασκέδασης και η live μουσική – είμαστε, όμως, ξανά εδώ για να προχωρήσουμε μαζί. We Keep Walking Together».

Paula Álvarez, Brand Manager Johnnie Walker Southern Europe

«Βγαίνουμε από μια δύσκολη περίοδο, στην οποία η μουσική ήταν εκεί για να μας ‘ανεβάζει’. Πολλοί καλλιτέχνες αυτή την περίοδο, άνοιξαν έστω και με ψηφιακό τρόπο τα σπίτια τους και έπαιξαν μουσική για εμάς. Είναι αλήθεια, πως η μουσική βιομηχανία βρέθηκε σε μια παύση: άνθρωποι που εξαρτώνται οικονομικά από τις συναυλίες και τους χώρους της live μουσικής, όπως οι τεχνικοί ήχου, οι φωτιστές και όλοι όσοι δεν είναι στην σκηνή, αλλά δίνουν ζωντάνια στην live μουσική. Αυτό ακριβώς αφορά η καμπάνια τoυ Johnnie Walker. Είναι ένα κίνημα με στόχο την πρόοδο, τη θετική ενέργεια, τη δράση, φέρνοντας τους ανθρώπους πάλι κοντά για να γιορτάσουν την ζωή και την επιστροφή της live μουσικής που επηρεάστηκε πολύ την τελευταία διετία. Είναι μεγάλη μας χαρά που συνεργαζόμαστε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ως πρεσβευτή του “Keep Walking Together” στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος ενστερνίζεται τις ίδιες αξίες με αυτές της καμπάνιας, όπως το πάθος και η αγάπη για την live μουσική και η θέση της στην ελληνική κουλτούρα. Η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική αγορά για το Johnnie Walker. Έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια από την τελευταία φορά που δημιουργήσαμε τοπικά τηλεοπτική καμπάνια στην Ελλάδα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που τώρα το ξανακάνουμε για κάτι τόσο σπουδαίο! Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό spot που έχει γυριστεί στην Αθήνα και αποτίνει φόρο τιμής στη live μουσική και την ελληνική κουλτούρα. Η live μουσική μάς έχει δώσει πολλά και ήρθε η ώρα να το ανταποδώσουμε. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό που πίστεψε σε αυτό, δέχτηκε την πρόσκληση και δούλεψε στενά με εμάς και τους συνεργάτες του για να υποστηρίξει τη live μουσική και τους ανθρώπους της, αυτούς που βλέπουμε και αυτούς που δεν βλέπουμε στη σκηνή. Άλλωστε, η live μουσική είναι αυτή που κρατάει τη μουσική αληθινά ζωντανή.»

Κωνσταντίνος Αργυρός, Πρεσβευτής του “Keep Walking Together” στην Ελλάδα

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία μου με το Johnnie Walker, και για το γεγονός ότι αποτελώ μέρος αυτής της καμπάνιας που θέλει να εμπνεύσει για την επιστροφή σε κάτι που έλειψε σε όλους μας πραγματικά! Τη live μουσική! Mε αυτή την συνεργασία κατάλαβα ότι πάμε να δημιουργήσουμε κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο και θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους που εργάζονται για τη μουσική, και ειδικότερα τη live μουσική. Όχι μόνο εμάς που είμαστε πάνω στο stage, αλλά και όλους αυτούς που κάθε φορά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και δουλεύουν τόσο σκληρά. Οι συνεργάτες μου με έχουν βοηθήσει να καταλάβω τη δύναμη της ομάδας και πως μαζί τους μπορώ να πορευτώ με σιγουριά και να κάνω κάθε επόμενο βήμα. Για αυτόν τον λόγο, εκτίμησα την ιδέα και είπαμε χωρίς δεύτερη σκέψη: ‘πάμε να το κάνουμε, να προχωρήσουμε ξανά μαζί’! Το ‘μαζί’, οι φίλοι και οι συνεργάτες που επιλέγουμε στη ζωή μας παίζουν σημαντικό ρόλο και δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό.. Είναι σαν τις αξίες που έχω από το σπίτι μου και με συντροφεύουν σε κάθε μου βήμα. Πάμε, λοιπόν, δυνατά να απολαύσουμε ξανά μαζί, τη live μουσική.»