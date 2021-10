Ήταν να μην επιστρέψει… Ένας μήνας, ήταν αρκετός για να (απο)δείξει πως μόνο… τελειωμένος δεν είναι, παρότι σε λίγους μήνες θα «πατήσει» τα 38 του χρόνια.

Στον πρώτο του μήνα από την ημέρα της επιστροφής του στο «Νησί», ο Κριστιάνο Ρονάλντο κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή για τον μήνα Σεπτέμβρη. Αναμενόμενο ήταν έτσι και αλλιώς, καθώς ο Πορτογάλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και του πρωταθλήματος, αυτές τις εβδομάδες.

Με τρία γκολ σε τρία παιχνίδια, η Premier League έδωσε το βραβείο στον Ρονάλντο, ο οποίος το κερδίζει και πάλι μετά από 13 χρόνια!

Welcome back to the #PL , @Cristiano 😍🥇 #MUFC

Who else? ✨

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj

— Premier League (@premierleague) October 8, 2021