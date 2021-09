Σε μία επιλογή, με μηδενικό ρίσκο, που μπορεί να τους βοηθήσει αρκετά, προχώρησαν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, υπογράφοντας τον ταλαντούχο Μαρκίζ Κρις.

Έτσι ο φόργουορντ/σέντερ θα παλέψει στο training camp για μία θέση στο ρόστερ των Μπλέιζερς, ο οποίος συμφώνησε με την ομάδα του Πόρτλαντ για μη εγγυημένο συμβόλαιο.

Ο Κρις αγωνίστηκε την προηγούμενη διετία στους Γουόριορς, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει την φανέλα των Καβαλίερς, Ρόκετς και Σανς.

Να σημειωθεί ότι ο Κρις τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο τον Δεκέμβριο του 2020, ωστόσο αποθεραπεύτηκε και δηλώνει έτοιμος για το camp των Μπλέιζερς.

Ο Καλιφορνέζος φόργουορντ μετράει 8 πόντους και 4,9 ριμπάουντ/μέσο όρο σε 258 ματς στο ΝΒΑ, ενώ το 2016 επιλέχθηκε στο νούμερο 8 του ντραφτ.

