Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Κώστας Σταφυλίδης. Ο 27χρονος διεθνής άσος ανακοινώθηκε την Κυριακή (01/08) από τη Μπόχουμ και η επόμενη σεζόν θα τον βρει στα γήπεδα της γερμανικής Μπουντεσλίγκα.

Συγκεκριμένα, η Μπόχουμ που κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία, ανακοίνωσε την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τη Χοφενχάιμ.

Το συμβόλαιο του Σταφυλίδη με την Χοφενχάιμ έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2023 και η συμφωνία δανεισμού είναι για ένα έτος.

Ο ίδιος είχε προτεραιότητα να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό και το πέτυχε. Έπειτα από μία χρονιά με τραυματισμούς, του δίνεται η δυνατότητα να γυρίσει σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσει εκ νέου μία θέση στην Εθνική ομάδα.

📝 The ink is dry: #meinVfL have signed Konstantinos #Stafylidis on a season-long loan from @tsghoffenheimEN. Welcome to anne Castroper, Stafy!😊 pic.twitter.com/9bML6pEo4K

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) August 1, 2021