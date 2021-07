Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να θεωρείται ο Ραφαέλ Βαράν.

Όπως αναφέρει ο μ, οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας μάλιστα, το πόσο που θα αναγκαστεί να βγάλει από τα ταμεία της η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι η Γιουνάιτεντ θα δαπανήσει το ποσό των 50 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή, ενώ στην συμφωνία περιλαμβάνονται και bonus, τα οποία για την ώρα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.΄

Ο Βαράν αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του, περνώντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη μεταγραφή που πραγματοποιεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, καθώς πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε και την απόκτηση του Τζέισον Σάντσο.

#Varane @ManUtd deal done: €50M plus bonus to @realmadrid, medicals in #Manchester in two days @SkySports @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 26, 2021