Οι πρεσβείες της Βρετανίας, των ΗΠΑ και του Καναδά στη Ρωσία ύψωσαν σήμερα σημαίες του ουράνιου τόξου στα κτίριά τους για να τιμήσουν το «Μήνα Υπερηφάνειας».

«Δυστυχώς, τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν σε όλον τον κόσμο να πέφτουν θύματα βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων, απλώς και μόνο επειδή είναι αυτοί που είναι», ανέφεραν οι πρεσβευτές των τριών χωρών, μαζί με τους συναδέλφους τους της Ισλανδίας και της Αυστραλίας και έναν διπλωμάτη από τη Νέα Ζηλανδία.

Στην ανακοίνωση, οι έξι διπλωμάτες σημειώνουν ότι «οι αρχές συχνά κλείνουν τα μάτια στα εγκλήματα μίσους σε πολλές χώρες».

Η αμερικανική πρεσβεία ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία στην οποία ο πρεσβευτής Τζον Σάλιβαν κρατάει τη σημαία του ουράνιου τόξου, η οποία στη συνέχεια υψώνεται στην είσοδο του κτιρίου.

Παρόμοιες σημαίες ύψωσαν επίσης οι πρεσβείες του Καναδά και της Βρετανίας.

⛔No discrimination

⛔No persecution

⛔No harassment

⛔No stigma

⛔No hate

No one should face violence or discrimination for being who they are.

Today, as 🇨🇦 celebrates #PrideMonth, we are proud to show our support for #LGBTI community & stand for #LGBTI rights. #Canada4Rights pic.twitter.com/7UnguUPRB2

