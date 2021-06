Λίγο μετά το επιτυχημένο reunion στα «Φιλαράκια», η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ επιστρέφει στην μικρή οθόνη με μία εξίσου δημοφιλή σειρά.

Μπορεί προς το παρόν να μην έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση, όμως σύμφωνα με το πρόσφατο τρέιλερ, που κυκλοφόρησε η Apple, η Τζένιφερ Άνιστον επιστρέφει στη νέα σεζόν της σειράς «The Morning Show».

Original Films. Original Dramas. Original Comedies. Original Kids Series. All #AppleOriginals, only on Apple TV+

Coming Summer 2021 & beyond. https://t.co/dKQbPGqHlt pic.twitter.com/1nOS315AM5

