Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης και τη διασύνδεσή τους με την τυπική εκπαίδευση συνυπέγραψαν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η UNICEF.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, με σύνθημα: «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» η UNICEF και το υπουργείο «έδωσαν τα χέρια και μπαίνουν μαζί στη μάχη για την ομαλή και αποτελεσματική είσοδο των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στον κόσμο της γνώσης, εξασφαλίζοντας το πανανθρώπινο, αυτό δικαίωμα, για κάθε παιδί».

Το μνημόνιο συνεργασίας, που συνυπέγραψαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδια για την Ένταξη, Σοφία Βούλτεψη και ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί (UNICEF) στην Ελλάδα, Λουτσιάνο Καλεστίνι, θα αποτελέσει το πλαίσιο για την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος-γέφυρα που θα συνδέει την άτυπη με την τυπική εκπαίδευση και θα διευκολύνει τα παιδιά όλων των ηλικιών στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και στην επιτυχημένη μετάβασή τους στο σχολείο.

«Η πρωτοβουλία μας είναι αποτέλεσμα μακράς εμπειρίας επί του πεδίου και αποσκοπεί σε μια πραγματική και όχι κατ’ επίφασιν εκπαίδευση, σε ένα περιβάλλον ισότητας και ίσων ευκαιριών», σημειώνει σε δήλωσή της η Σοφία Βούλτεψη και προσθέτει:

«Θέλουμε όλα τα παιδιά να ξεκινούν από το ίδιο σημείο εκκίνησης, την ίδια αφετηρία, γιατί αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του αγώνα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι μια πρωτοπόρα ιδέα την οποία δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε με αφοσίωση».

Ο κ. Καλεστίνι επισημαίνει ότι «με πάνω από 26.000 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισμού κάθε ένα από αυτά τα παιδιά να ενταχθεί όσο πιο άμεσα και όσο πιο ουσιαστικά στο σχολικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την προετοιμασία τόσο την δική τους, όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος». \

Σύμφωνα με τον κ. Καλεστίνι, υπάρχουν ήδη συζητήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) και την πρωτοβουλία «Education Cannot Wait», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τριετές αυτό πρόγραμμα «θα έχει την στήριξη των 34 εκατομμυρίων ευρώ που χρειάζεται για να πετύχει».

Για το συντονισμό του προγράμματος θα συσταθεί συντονιστική επιτροπή υπό την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία θα συμπεριλάβει τα υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υγείας, τη DG HOME, τη UNICEF, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Φραγμοί στην εκπαίδευση των προσφύγων

Το 62% των προσφυγόπουλων σχολικής ηλικίας, που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας και στα κέντρα υποδοχής των νησιών, εγγράφονται στα σχολεία και τις τάξεις υποδοχής, ωστόσο, το ποσοστό των παιδιών που φοιτά πραγματικά ανέρχεται μόλις στο 14,2%.

Αυτό καταδεικνύει πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας και ΚΥΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στην Ελλάδα ιδίως τη χρονιά της πανδημίας ήταν εν πολλοίς ανύπαρκτη. Στα χρόνια προβλήματα έλλειψης μετακίνησης από τα camps στα σχολεία, στις υποστελεχωμένες τάξεις υποδοχής, ήρθαν και οι περιορισμοί λόγω κοροναϊού που λειτούργησαν διαλυτικά στο δικαίωμα των παιδιών για εκπαίδευση.

Τα μέτρα καραντίνας στα camps ήδη από τον Μάρτιο του 2020, αλλά και η τηλεκπαίδευση που δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει στις συνθήκες των camp.

Διαδίκτυο, τεχνικό εξοπλισμό και γλωσσικές δεξιότητες για την πλοήγηση στην πλατφόρμα που έχει συσταθεί από τις αρχές για την τηλεκπαίδευση και λειτουργεί στα ελληνικά.

Η κατάσταση αυτή έχει επισημανθεί από πολλούς φορείς, και έχει καταγραφεί αναλυτικά και στην έκθεση της οργάνωσης Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) με τίτλο «Excluded and Segregated. The vanishing education of refugee children in Greece».