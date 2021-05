Ομόθυμη ήταν η καταδίκη του περιστατικού με το αεροπλάνο της Ryanair στη Λευκορωσία από τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ κατά τη Σύνοδο Κορυφής. Σε αυτή, αποφασίστηκε η επιβολή αυστηρών κυρώσεων στη χώρα, μεταξύ των οποίων και ο αποκλεισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου στα λευκορωσικά αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο των δημοσιευμένων συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής αναφέρεται πως απαγορεύεται η χρήση του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων των 27 κρατών-μελών της ΕΕ για τη Λευκορωσία, αλλά και η αποτροπή της πρόσβασης των πτήσεων στους προκειμένους αερολιμένες.

Ακόμα, οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση τόσο του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς και της φίλης του, Σοφία Σαφέγκα, η οποία είναι ρωσίδα υπήκοος.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ζητήσουν τη διερεύνηση του περιστατικού από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ επίκεινται και κυρώσεις σε λευκορώσους αξιωματούχους, καταρτίζοντας σχετικές λίστες προσώπων και φορέων.

Ειδικότερα, στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής όλοι οι ηγέτες καταδικάζουν σθεναρά την λευκορωσική ενέργεια και:

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy

«Δεν θα ανεχθούμε να παίζουν ρουλέτα με τις ζωές αθώων πολιτών» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής, ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν το ομόφωνα γεγονός και ζητούν την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου Ραμάν Πρατάσεβιτς και της συντρόφου του.

Αποφάσισαν νέες κυρώσεις και πρόσθετα ισχυρά μέτρα σε βάρος αξιωματούχων της Λευκορωσίας, τα οποία μεταξύ άλλων στοχεύουν στον οικονομικό τομέα της χώρας, είπε ο Σαρλ Μισέλ.

🔴 LIVE NOW: follow the press conference after the first day of the special meeting of the European Council #EUCO https://t.co/Kr2ooYO8QI

— Charles Michel (@eucopresident) May 24, 2021