Ένα νέο μουσείο το Bob Dylan Center στην Τούλσα της Οκλαχόμα, αφιερωμένο στον νομπελίστα ποιητή της ροκ Μπομπ Ντίλαν ανοίξει για το κοινό στις 10 Μαΐου του 2022.

Announcing The Bob Dylan Center® will open on May 10, 2022, welcoming visitors from around the world to access and interact with more than 100,000 exclusive cultural treasures found in The Bob Dylan Archive®. Learn more at https://t.co/Ep3pzbGjV0 pic.twitter.com/nMfpvU0ac0

— Bob Dylan Center® (@bobdylancenter) May 12, 2021