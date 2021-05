Η πρώτη φορά μετά από 87 χρόνια που γιορτάζεται το Μπαϊράμι στην Αγιά Σοφιά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πιστών μουσουλμάνων που συμμετείχαν στην ομαδική προσευχή με επικεφαλής τον Αλί Ερμπάς, τον ανώτατο ιμάμη της χώρας.

Ο Ερμπάς ξεκίνησε την προσευχή λέγοντας:

«Αυτές οι γιορτές γίνονται σε εξαιρετικές στιγμές και μας καθορίζουν, ενώνουν τις καρδιές μας και ενισχύουν την αδελφότητά μας» σημείωσε στο μήνυμά του.

Μάλιστα, έκανε ειδική προσευχή για τους Παλαιστίνιους που «δέχονται σφοδρή επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις».

«Η απόπειρα του Ισραήλ, που δεν εγκαταλείπει την επιθετική του στάση ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, να καταλάβει την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ φέρνει μεγάλη θλίψη και πόνο σε όλους τους πιστούς», πρόσθεσε ο Ερμπάς.

«Οι αθώοι Παλαιστίνιοι αδελφοί και αδελφές μας εκδιώκονται βίαια από τα σπίτια τους και υφίστανται σφαγές», υπογράμμισε επίσης.

