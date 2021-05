Οι αποκαλύψεις κακοποίησης στον αθλητικό χώρο έχουν πάρει καταιγιστικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα μας οι καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, με τις αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής να περιγράφουν βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Οι απαιτήσεις υψηλών επιδόσεων φαίνεται πως έχουν μετατρέψει τις προπονήσεις σε μαρτύριο για τους αθλητές. Και από αυτόν τον «κανόνα» δεν εξαιρούνται και τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου.

Ο θρύλος που ακούει στο όνομα «Νάντια Κομανέτσι» που άλλαξε για πάντα το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής, φαίνεται πως έπεσε και η ίδια θύμα κακοποίησης από τον προπονητή της.

Ένα νέο βιβλίο που κυκλοφορεί περιγράφει αποτρόπαια σκηνικά λιμοκτονίας και κακοποίησης που είχαν υποστεί οι αθλήτριες στη Ρουμανία, την περίοδο του Τσαουσέσκο. Το «Nadia and the Securitate» με συγγραφέα τον Ρουμάνο, Στέγιαρελ Ολάρου, επικαλείται έγγραφα της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της χώρας.

Όπως αναφέρει ο Ολάρου στο βιβλίο, οι μυστικοί αστυνομικοί ήταν αρκετές φορές σοκαρισμένοι από τη μεταχείριση που λάμβαναν οι νεαρές αθλήτριες από τον περίφημο προπονητή Μπέλα Καρολί και τη σύζυγό του Μάρθα.

«Η λιμοκτονία των αθλητριών ήταν μια συνήθης πρακτική από τους Καρόλι» αναφέρει ο Ρουμάνος συγγραφέας. Τα κορίτσια έτρωγαν οδοντόκρεμα το βράδυ πριν κοιμηθούν. Τόσο πολύ πεινούσαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε συζήτηση, να πιουν νερό από την τουαλέτα στα κρυφά, επειδή συχνά δεν τους επιτρεπόταν να πιούν νερό.

Μερικές κατέληξαν να πάσχουν από βουλιμία. Έγιναν ειδικοί στην κλοπή τροφίμων, τα οποία έκρυβαν σε μέρη που νόμιζαν ότι κανείς δεν θα ανακαλύψει, όπως το στρίφωμα της κουρτίνας» επισημαίνεται.

Σε μια αδημοσίευτη συνέντευξη που περιείχε το βιβλίο, η Κομανέτσι ισχυρίστηκε ότι την είχαν χαστουκίσει και πως έζησε σε συνθήκες λιμοκτονίας για περίπου τρεις ημέρες.

Την ίδια στιγμή, τα συγκεκριμένα έγγραφα μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν πως κάποιες φορές ο Καρόλι έτρωγε γεύματα -όπως μπριζόλα και πατάτες- μπροστά από κορίτσια που ήταν υποσιτισμένα.

Behind the success, beatings and humiliation: a new book about Romania’s legendary gymnast Nadia Comaneci delves into the archives of the communist-era Securitate secret police that record the abuse she suffered while being feted for her sporting glories https://t.co/geFRtEBPNS

— AFP News Agency (@AFP) April 18, 2021