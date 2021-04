Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο Σκότι Πίπεν, ο οποίος ανακοίνωσε πως ο μεγάλος του γιος πέθανε στις 18 Απριλίου.

Πρόκειται για τον Άντρον Πίπεν, το πρώτο από τα οκτώ παιδία του θρύλου του NBA, ο οποίος ήταν μόλις 33 ετών. Ο εκλιπών αντιμετώπιζε πρόβλημα με χρόνιο άσθμα, κάτι που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει επαγγελματικά το μπάσκετ μετά το κολέγιο.

«Είμαι συντετριμμένος που ανακοινώνω κάτι τέτοιο. Χθες, είπα αντίο στον πρωτότοκο γιο μου, τον Άντρον. Οι δυο μας μοιραστήκαμε την αγάπη μας για το μπάσκετ και είχαμε άπειρες συζητήσεις για το παιχνίδι.

Ο Άντρον έπασχε από χρόνιο άσθμα και αν δεν το είχε, πιστεύω πραγματικά πως θα είχε παίξει στο ΝΒΑ. Δεν το άφησε ποτέ να τον ρίξει κάτω, έμεινε θετικός και δούλεψε σκληρά και είμαι τόσο υπερήφανος για τον άνδρα που έγινε.

Κρατήστε στις σκέψεις σας και τις προσευχές σας την μητέρα του, Κάρεν, την οικογένειά του και τους φίλους του. Μία ευγενική καρδιά και μία όμορφη ψυχή έφυγε τόσο νωρίς. Σε αγαπώ γιε μου, αναπαύσου εν ειρήνη μέχρι να συναντηθούμε ξανά» ήταν το μήνυμα του Πίπεν.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021