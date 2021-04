Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σημειώθηκε το πρωί στη Λέσβο.

Η δόνηση είχε επίκεντρο περιοχή στα 17 χιλιόμετρα δυτικά από την Αγία Παρασκευή και το εστιακό της βάθος ήταν μικρό και εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Σημειώνεται πως η αρχική μέτρηση έκανε λόγο για σεισμό 4,1 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε.

Felt #earthquake (#deprem) M4.1 strikes 53 km W of #Ayvalık (#Turkey) 5 min ago. Please report to: https://t.co/KMblpIJFJW pic.twitter.com/5EsctqWbyk

— EMSC (@LastQuake) April 15, 2021