Παγωμένα, σκοτεινά και περίπλοκα, τα σκανδιναβικά νουάρ μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας μετά το Κορίτσι με το Τατουάζ, και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνουν για πολύ ακόμη καιρό. Και δεν είναι τυχαίο: Με τη γκρίζα ηθική τους και την δυσοίωνη ατμόσφαιρά τους, οι σειρές και ταινίες μυστηρίου από τις χώρες του μακρινού βορρά έπεισαν ακόμη και τα αγγλόφωνα κοινά να… μάθουν να διαβάζουν υπότιτλους. Από την πλευρά μας τα εμπιστευτήκαμε από πολύ νωρίς – και τώρα δηλώνουμε ενθουσιασμένοι από την επιστροφή του αγαπημένου Those Who Kill, με οκτώ ολοκαίνουργια επεισόδια, αποκλειστικά στην COSMOTE TV .

.

Γιατί ανυπομονούμε να το ξαναδούμε

Για την ατμόσφαιρά του

Καθώς η ελληνική άνοιξη μας χτυπά δειλά-δειλά την πόρτα, τα δανικά τοπία – και η δανική ιδιοσυγκρασία – μοιάζουν ακόμη πιο ξένα. Και για αυτό, εν μέρει, καταφέρνουν να μας απορροφήσουν ακόμη βαθύτερα, βάζοντάς μας στο κλίμα ενός ακόμη άλυτου μυστηρίου. Δολοφονίες, σασπένς και καλοκρυμμένοι κίνδυνοι υπόσχονται να μας κάνουν να ανυπομονούμε ξανά για το επόμενο επεισόδιο.

Για την ξεχωριστή οπτική του

Επί δεκαετίες, οι σειρές μυστηρίου – και δη οι αστυνομικές – θεωρούνταν ανδρική υπόθεση. Για αυτό και οι παραγωγές με έντονη τη γυναικεία παρουσία εξακολουθούν να είναι αναζωογονητικές. Στην προκειμένη περίπτωση, στο τιμόνι της σειράς δεν βρίσκουμε μία, αλλά δύο γυναίκες: Τη σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα Ina Bruhn και την παραγωγό Caroline Schlüter, που έχουν δώσει ήδη πολύ δυναμικά δείγματα γραφής, καταφέρνοντας να μας κάνουν να συνδεθούμε με τα θύματα σε ανθρώπινο επίπεδο στο Darkness: Those Who Kill, ακόμη και στο πλαίσιο μιας σειράς με αμέτρητες σκηνές βίας. Είμαστε σίγουροι ότι θα το πετύχουν και φέτος.

.

Για την υπέροχη σεζόν που προηγήθηκε

Υπήρξαν πολλά πράγματα που λατρέψαμε στο Darkness: Those Who Kill – και δεν ευθύνεται μόνο η αδυναμία μας στις ιστορίες με serial killers. Από τη φωτογραφία, που ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τα σκανδιναβικά τοπία και την απόκλιση μεταξύ της ήρεμης επιφάνειας και της βίας που κρύβεται στον πυθμένα, μέχρι τις εκπληκτικές ερμηνείες, δύσκολα μπορούμε να βρούμε να πούμε κάτι κακό.

Όμως τα στοιχεία που πραγματικά ξεχώρισαν ήταν δύο: Πρώτον, το γεγονός ότι η σειρά δεν αναζητούσε τόσο την ταυτότητα του δολοφόνου – πράγμα που μας επέτρεψε να δούμε ορισμένα από τα γεγονότα από τη δική του οπτική. Ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι ανατριχιαστικό, αλλά επιτρέπει στην ιστορία να εμβαθύνει. Και δεύτερον, επειδή όπως και τα περισσότερα σκανδιναβικά νουάρ, το Those Who Kill δεν ασχολείται μόνο με το ίδιο το έγκλημα, αλλά και με τα πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε αυτό.

.

Για την επιστροφή της Louise

Με διαφορά ο αγαπημένος μας χαρακτήρας, η εγκληματολόγος Louise Bergstein (Natalie Madueño) κατάφερε να βρει τις απαντήσεις στο περίπλοκο μυστήριο του προηγούμενου κύκλου με σκληρή δουλειά και αυταπάρνηση. Τώρα, επιστρέφει στο Blinded: Those Who Kill, στις 30/03 στις 23:00 αποκλειστικά στην COSMOTE TV, μόλις 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά αναλαμβάνει μια πολύ πιο προσωπική υπόθεση: Τη δολοφονία τριών νεαρών ανδρών πριν από πέντε χρόνια, στο δανικό νησί Φούνεν.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Markus, ο 18χρονος γιος της φίλης της, Alice, η οποία έχει λάβει πρόσφατα διάγνωση καρκίνου. Έτσι, ζητά από την Louise να βρει τον δολοφόνο του γιου της πριν η ίδια πεθάνει. Σύντομα, ένας ακόμη φόνος, αλλά και η υποψία ότι ο ένοχος ανήκει στον κύκλο της ίδιας της Louise – και δεν αντιμετωπίζει καθόλου θετικά την εμπλοκή της στην υπόθεση – καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την επίλυση του μυστήριου. Μια πλοκή γεμάτη σασπένς, που είναι σίγουρο ότι θα απογειωθεί για άλλη μια φορά από την εξαιρετικά ταλαντούχα Madueño.

.

Γιατί έχει… καλή παρέα

Το Blinded: Those Who Kill δεν είναι η μοναδική σειρά που επιστρέφει εντός του Μαρτίου στην COSMOTE TV . Η τρίτη σεζόν της αγαπημένης ιατρικής σειράς New Amsterdam μάς μεταφέρει σε ένα νοσοκομείο σε καιρούς πανδημίας, αφού ανήκει στις πρώτες παραγωγές που εισάγουν στην πλοκή τους τον κοροναϊό, ενώ οι οπαδοί της Roma θα λατρέψουν το One Captain, τη μίνι σειρά που μας ταξιδεύει στην πλούσια ζωή και πορεία του κορυφαίου Ιταλού ποδοσφαιριστή Φραντσέσκο Τότι.

Τον Απρίλιο έχουμε να περιμένουμε την επιστροφή του Manifest, που στις 02/04 θα κάνει πρεμιέρα για τρίτη φορά, ενώ η μεγάλη έκπληξη έρχεται με το νέο Spin-Off του Law & Order, Law & Order: Organized Crime, στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια τον Christopher Meloni στον ρόλο του Elliot Stabler – και μάλιστα στο πλευρό της Mariska Hargitay στον ρόλο της Olivia Benson. Και μέσω του COSMOTE TV Plus, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα με την linear μετάδοσή τους και στην On Demand υπηρεσία – όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε και προηγούμενους τίτλους.

Εξερευνήστε τον πλούσιο κατάλογο της COSMOTE TV εδώ .