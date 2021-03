Agro-in

Πώς επιδρούν οι μετεωρολογικοί παράμετροι στην καλλιέργεια ροδιάς

Ερευνητική εργασία με τίτλο «Physiologicaldisorders and fruitqualityattributes in pomegranate: Effects of meteorologicalparameters, canopyposition and acetylsalicylicacidfoliarsprays".