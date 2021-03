Με αυξημένες προσδοκίες και αισιοδοξία περιμένει τόσο η αγορά όσο και η κυβέρνηση το άνοιγμα του τουρισμού, που προγραμματίζεται – εκτός απροόπτου – για τις 14 Μαΐου.

Ουδείς περιμένει, βέβαια, ότι οι αφίξεις τουριστών το 2021 θα μπορούν να συγκριθούν με τις αφίξεις-ρεκόρ του 2019. Ωστόσο, η κυβέρνηση παραμένει αισιόδοξη ότι θα ξεπεράσουμε τις αφίξεις του 2020, παρά το γεγονός ότι η πανδημία του κοροναϊού, που βιώνει όλος ο κόσμος, είναι σε έξαρση φέτος.

Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σχετικά με το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού το 2021 και το σύνθημα «All you want is Greece», στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, «φέτος, θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή». Είχε διευκρινίσει, μάλιστα, ότι «αυτή τη στιγμή, η ανοδική τάση στις κρατήσεις δεν είναι άμεσα ορατή, καθώς στην αγορά επικρατεί ακόμη η μελαγχολία και η απαισιοδοξία. Είμαι βέβαιος, όμως», είχε πει, «ότι στο τέλος οι εκτιμήσεις μου για αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα θα αποδειχθούν ορθές».

Να σημειωθεί ότι το 2020 ήταν η χειρότερη χρονιά για τον τουρισμό παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα ταξίδεψαν 7,4 εκατ. τουρίστες. Συγκριτικά, το 2019 οι αφίξεις στη χώρα μας είχαν καταγράψει ρεκόρ, με 31,3 εκατ. εισερχόμενους ταξιδιώτες. Παρ’ όλα αυτά, η εθνική οικονομία, το 2020, έστω και υπό τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ωφελήθηκε με έσοδα από τον τουρισμό ύψους 4 δισ. ευρώ.

Το εθνικό σχέδιο για άνοιγμα του τουρισμού – Τι προβλέπει

Εκτενή αναφορά στο σχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού και της κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού το 2021 – που είχε ήδη παρουσιάσει ο κ. Θεοχάρης – έκανε στη Βουλή ο υπουργός Τουρισμού, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Φραγγίδη.

Ο κ. Θεοχάρης επανέλαβε ότι «στόχος του σχεδίου μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που θα υπάρξει – εφόσον η πανδημία μάς το επιτρέψει».

Το σχέδιο επανεκκίνησης για τον ελληνικό τουρισμό προβλέπει ότι:

Προκειμένου να έρθει κάποιος στη χώρα μας, πρέπει είτε να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρρώσει από την ασθένεια του κοροναϊού ή να έχει αρνητικό τεστ. Όπως τόνισε, μάλιστα, ο υπουργός Τουρισμού, «είμαστε η πρώτη χώρα, από τις 12 Ιανουαρίου, που το πρότεινε αυτό, με την επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρώπη και, τώρα, η Ευρώπη, σταδιακά, προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση». Μετά από την άφιξή του, ο επισκέπτης θα υποβληθεί σε δειγματοληπτικό, στοχευμένο έλεγχο στο αεροδρόμιο με το καινοτόμο σύστημα «EVA».

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, υπάρχουν πλέον οι έλεγχοι rapid test, που θα εφαρμόζονται, καθώς και ξενοδοχεία καραντίνας, όπου τα κρούσματα θα μπορέσουν να απομονωθούν αυτόματα.

Να σημειωθεί ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλες οι ανάγκες υγείας – νοσηλεία κ.λπ. – που σχετίζονται με την Covid – θα παρέχονται χωρίς κόστος στους τουρίστες, ενώ οι κανόνες, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας, θα ισχύουν για όλους.

Και φυσικά, η χώρα έχει στη διάθεσή της τα υπάρχοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Ξέρουν οι επιχειρήσεις τι πρωτόκολλα έχουν να εφαρμόσουν», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού και προσέθεσε ότι «στις αμέσως επόμενες ημέρες, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε βελτιώσεις, ώστε με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από πέρυσι να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα φέτος».

Ο υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε, επίσης, μιλώντας στη Βουλή, ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σχέδιο στήριξης, «πρωτοφανούς μεγέθους», με ένα κονδύλι 24 δισ. ευρώ για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων τουρισμού.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είδε θετικά το ελληνικό σχέδιο, ενώ το WTTC (World Travel and Tourism Council) χαιρέτισε την παρουσίαση του σχεδίου για το άνοιγμα του τουρισμού, ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο να το παρουσιάσει ως μοντέλο για το πώς θα ανοίξουν και οι υπόλοιπες χώρες.

Μ. Σπυράκη: Θα έχουμε το πιστοποιητικό μέχρι το τέλος Μαΐου

Μία σημαντική παράμετρος για τον τουρισμό σε όλη την Ευρώπη, πέρα από τα εμβολιαστικά προγράμματα, είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όπως δήλωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, κατά την παρέμβασή της στη σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «με το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, τα εμπόδια μειώνονται, ο χώρος Σένγκεν επιστρέφει, παίρνουμε πίσω την ελευθερία των μετακινήσεων των πολιτών μας».

Και προσέθεσε ότι, στο Ευρωκοινοβούλιο, «με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, κάνουμε ένα πρώτο βήμα, ώστε να έχουμε το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό μέχρι το τέλος του Μαΐου», υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την υιοθέτησή του.

Από το Ισραήλ οι πρώτοι τουρίστες – Διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες

Οι πρώτοι επισκέπτες που αναμένεται να δεχτεί η Ελλάδα είναι από το Ισραήλ. Οι δύο χώρες έχουν ανακοινώσει τη συνεργασία τους, με την συμφωνία Μητσοτάκη-Νετανιάχου για «πράσινο διαβατήριο» και άφιξη Ισραηλινών τουριστών στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμούς, μετά την καραντίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινοί τουρίστες που επιθυμούν να έρθουν στη χώρα μας θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το πιστοποιητικό του εμβολιασμού τους, το οποίο θα πρέπει να δείχνει ότι έχουν λάβει και τις δύο δόσεις, ενώ θα πρέπει να έχουν περάσει και 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν και αρνητικό PCR τεστ, 72 ώρες πριν την άφιξή τους στη χώρα μας, ενώ δεν αποκλείεται να τους ζητηθεί να γίνει έλεγχος και στο αεροδρόμιο, δειγματοληπτικά.

«Ευπρόσδεκτοι θα είναι στην Ελλάδα οι Βρετανοί τουρίστες, με ή χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού», είχε δηλώσει, επίσης, σε συνέντευξή του ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης. Να σημειωθεί ότι η ελληνική τουριστική αγορά βασίζεται πρωτίστως στους Βρετανούς, κάθε χρόνο.

Ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας στο ITV News, μάλιστα, είχε απευθύνει κάλεσμα προς τους Βρετανούς να επιλέξουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους χωρίς δεύτερες σκέψεις, δίνοντας παράλληλα τις απαραίτητες διευκρινίσεις: «Αν έχεις εμβολιαστεί, μπορείς να έρθεις. Αν δεν έχεις εμβολιαστεί, αλλά έχεις κάνεις τεστ, μπορείς να έρθεις. Και ακόμα κι αν δεν υπάρχει συμφωνία για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, πάλι θα μπορείς να έρθεις».

Επιπλέον, η υπουργός Τουρισμού της Σερβίας ανήγγειλε τις προηγούμενες ημέρες την υπογραφή συμφωνίας με την Ελλάδα για την αμοιβαία αναγνώριση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ ο κ. Θεοχάρης αναμένεται να επισκεφτεί το Βελιγράδι στις 29 Μαρτίου για περαιτέρω συζητήσεις.

Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό αποκόμισε ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, και κατά τη διήμερη επίσημη επίσκεψή του στη Ρουμανία, με τους τουριστικούς πράκτορες της χώρας να τονίζουν ότι η Ελλάδα θα είναι και φέτος ο πρώτος σε προτίμηση τουριστικός προορισμός για τους Ρουμάνους.