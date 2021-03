Σύντομα, η κοιλάδα Κοατσέλα στην Καλιφόρνια δεν θα είναι φημισμένη μόνο για το φημισμένο Φεστιβάλ Τέχνης και Μουσικής.

Στο ερημικό τοπίο της ετοιμάζεται μία νέα πρόταση στέγασης: μία ολόκληρη συνοικία, με σπίτια αποκλειστικά φτιαγμένα από τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Με εντατικούς πια ρυθμούς, η κατασκευαστική start-up Mighty Buildings και η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Palari Group προχωρούν στα σχέδια εγκατάστασης 15 φιλικών προς το περιβάλλον κατοικιών, βγαλμένων κατευθείαν από τεράστιους 3D εκτυπωτές, σε μία συνολική έκταση 20.234 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή.

Τοποθετημένοι σε μεγάλη αποθήκη στο Όουκλαντ, στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο, όπου έχει τα γραφεία της η Mighty Buildings, αυτά τα νέας τεχνολογίας μηχανήματα -καθένα μεγέθους όσο ένα τυπικό γκαράζ- έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης περίπου 32 τετραγωνικών μέτρων κατασκευής ανά 24ωρο. Νυχθημερόν.

Tο υλικό που χρησιμοποιούν στερεοποιείται αμέσως, επιτρέποντας να τοποθετούνται μονομιάς η οροφή, τα στρώματα μόνωσης και εξωτερικά χαρακτηριστικά της κατοικίας, όπως για παράδειγμα μια προεξοχή.

Και τα 15 οικήματα θα είναι μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Καθένα θα έχει εμβαδόν 135 τ.μ., σε οικόπεδο περίπου ενός στρέμματος.

Θα διαθέτει τρεις κρεβατοκάμαρες, δύο μπάνια και μία πισίνα στην πίσω αυλή, με δυνατότητα δεύτερης μικρότερης οικίας, εγκαταστάσεων μπάρμπεκιου, υδρομασάζ και υπαίθριων ντους. Με επιπλέον χρέωση, φυσικά…

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, ο βαθμός αυτοματοποίησης των εργασία αγγίζει το 80%, ενώ τα απορρίμματα κατασκευαστικών υλικών με τη δική της μέθοδο είναι δέκα φορές λιγότερα από τις συμβατικές μεθόδους ανέγερσης κατοικιών.

«Πρόκειται για την πρώτη επί τόπου υλοποίηση του οράματός μας για το μέλλον της στέγασης, που θα μπορεί να κατασκευάζεται γρήγορα, οικονομικά, με βιώσιμο τρόπο και με θετική δυναμική για τις παρακείμενες κοινότητες», λέει στον Guardian o COO της Mighty Buildings, Άλεξ Ντούμποφ.

The United States’ first 3D-printed housing community is set to be built in California’s Coachella Valley. pic.twitter.com/u13sUnEcc1

— Cheddar🧀 (@cheddar) March 20, 2021