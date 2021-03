Μπορεί ο Ζοσέ Σα να ήταν εκτός από τις αρχικές κλήσεις του Φερνάντο Σάντος για τα προσεχή ματς της Πορτογαλίας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, ωστόσο ο σοβαρός τραυματισμός του Ρουί Πατρίσιο στο ματς με τη Λίβερπουλ άλλαξε τα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο τερματοφύλακας της Γουλβς δεν έχει αναρρώσει ακόμη, κι όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι στη θέση του ο Σάντος θα καλέσει τον Σα για τα ματς με Αζερμπαϊτζάν (24/3), Σερβία (27/3) και Λουξεμβούργο (30/3).

Έτσι, ο 28χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού επιστρέφει στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, αφού είχε κληθεί και για τα προκριματικά του Εuro.

