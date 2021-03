Συνάντηση με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο, ενώ θα μεταβεί και στην Λευκωσία όπου θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον κ. Σούκρι «βρέθηκαν οι πολύπλευρες θερμές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, σε συνέχεια της θετικής ώθησης του Φιλία Φόρουμ για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεργασία», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται πάντως ότι η επίσκεψη Δένδια σε Κάιρο και Λευκωσία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη γίνεται στο φόντο της άδειας που έδωσε η Αίγυπτος για έρευνες υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο «W18» γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αναγνώριση της «γραμμής Ερντιζές» που αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα του Καστελόριζου.

Σύμφωνα πάντως με την ιστοσελίδα Arab News, το Κάιρο διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι προτίθεται, να οριοθετήσει διμερώς τις θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή και απαντώντας στις σχετικές δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης, τονίζει ότι κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αφετέρου το παζλ των εξελίξεων συμπληρώνουν οι διεργασίες που θέλουν την Αίγυπτο να ζητάει τη δημιουργία και άλλου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου προκειμένου να ξεπεραστούν τα προσκόμματα που βάζει η Τουρκία στον EastMed λόγω της Κυπριακής ΑΟΖ.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος ερωτηθείσα αν η χάραξη των οικοπέδων που προκήρυξε η Αίγυπτος σημαίνει έμμεση αναγνώριση της υποτιθέμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας αναφέρθηκε στην επίσκεψη Δένδια και τις συνομιλίες με Σούκρι και τόνισε:

«Θυμίζω ότι Ελλάδα και Αίγυπτος είναι δυο χώρες που έχουν εξαιρετικές σχέσεις και πάντα όλα τα θέματα συζητώνται με σεβασμό και ειλικρίνεια ανάμεσα στους δύο εταίρους των οποίων η σχέση να θυμίσω έχει και στρατηγική σημασία για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Σε ότι αφορά το τι ισχύει με το ζήτημα του EastMed και τις ενεργειακές κινήσεις της Αιγύπτου η κα Πελώνη τόνισε εκ νέου ότι οι όποιες συζητήσεις για κατασκευή αγωγού δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωτικές. Μάλιστα η κα Πελώνη επανέλαβε ότι είναι λογικό δύο χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος να συζητούν όταν έχουν ήδη έναν αγωγό μεταξύ τους.

«Δεν συζητάμε νέα σχήματα» υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος και αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο κ. Μητσοτάκης με τον Κύπριο πρόεδρο Αναστασιάδη για το συντονισμό της δράσης τους ενόψει Πενταμερούς και της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ(Ahmed Abul Gheit).

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η εμβάθυνση των ισχυρών δεσμών της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Τηλεφωνική συνομιλία με το νέο ειδικό απεσταλμένο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γιαν Κούμπις, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κάιρο. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Λιβύη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Κάιρο, συζήτησα τις εξελίξεις στη Λιβύη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΓΓ του ΟΗΕ J.Kubis – During my stay in Cairo, I spoke by phone to #UNSG Special Envoy for Libya @UNJanKubis. Developments in #Libya in focus.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 8, 2021