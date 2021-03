Ο Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε μέσα στην εβδομάδα το ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μπαρτσελόνα, στην ήττα των «πράσινων» από τους Καταλανούς.

Παρόλα αυτά ο Κροάτης φόργουορντ ήταν απολαυστικός σε όλη την αναμέτρηση, όντας πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Οντέντ Κάτας, και δείχνοντας πως θα βοηθήσει πάρα πολύ το «τριφύλλι» ενόψει της συνέχειας.

Η Euroleague με ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter, αποθέωσε τον Χεζόνια για την γεμάτη βραδιά που είχε απέναντι στους «μπλαουγκράνα».

«Ο Μάριο Χεζόνια δεν χρειάστηκε χρόνο για να εντυπωσιάσει στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό», έγραψε χαρακτηριστικά η Euroleague.

Δείτε το βίντεο:

.@mariohezonja took no time at all to impress on his @paobcgr debut👏⭐ pic.twitter.com/hYLeps3V8f

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2021