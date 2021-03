Δύο φαρμακευτικές εταιρείες και αιώνιοι ανταγωνιστές, η Johnson & Johnson και η MSD (Merck στις ΗΠΑ), αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προχωρήσουν από κοινού στην παραγωγή του εμβολίου για τον κοροναϊό.

Σύμφωνα με τη δημοσίευμα της Washington Post, την ανακοίνωση της ιστορικής συμφωνίας έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η MSD θα αναλάβει μέρος της παραγωγής του εμβολίου της Johnson & Johnson, καθώς τα εργοστάσιά της διαθέτουν την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή. Η MSD είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει δύο δικά της εμβόλια για τον κοροναϊό, όμως τελικά απέτυχαν.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η MSD θα διαθέσει δύο από τα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ, ενώ στόχος είναι ο διπλασιασμός της συνολικής παραγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι το σκεύασμα της Johnson & Johnson απαιτεί μόνο μία δόση για την παραγωγή ισχυρών αντισωμάτων. Μάλιστα, έχει ήδη λάβει έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ενώ στις 11 Μαρτίου αναμένεται η γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Το μονοδοσικό εμβόλιο, που δεν απαιτεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τη συντήρησή του, θα γίνει το τέταρτο που θα χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη, εφόσον εγκριθεί από τον ΕΜΑ.

