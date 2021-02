Όταν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ δύο χωρών, αυτή εκφράζεται με πολλούς τρόπους και, ευτυχώς, όχι πάντα με εμπόλεμη σύρραξη.

Οι περισσότερες διαφωνίες και οι τριγμοί στις διακρατικές σχέσεις εκδηλώνονται, εντείνονται ή εκτονώνονται δια της διπλωματικής οδού.

Για πολλά ζητήματα υπάρχουν μακράς διάρκειας διαπραγματεύσεις, πολυάριθμων διπλωματικών ομάδων, που μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προσπαθούν να βρουν έναν κοινό τόπο συνεννόησης.

Οι διαπραγματεύσεις όμως δεν είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχει η κάθε πλευρά τους στόχους της.

Τις περισσότερες φορές, ανάμεσα σε χώρες με έντονες διαφορές, εξελίσσεται ένας ανεπίσημος διπλωματικός πόλεμος γεμάτος παρασκηνιακές τρικλοποδιές, παγίδες και καψόνια.

Ένα από αυτά π.χ. είναι να αλλάζεις απροειδοποίητα το πρόγραμμα επίσκεψης των άσπονδων φιλοξενούμενων σου. Να ακυρώνεις ή να επαναπρογραμματίζεις συναντήσεις και εκδηλώσεις απλώς και μόνο για να κάνεις τη ζωή της «αντίπαλης» διπλωματικής αποστολής που φιλοξενείς δύσκολη.

Ακόμα και σε επίπεδο ηγετών πάντως, οι διπλωματικές τρικλοποδιές είναι συνήθης πρακτική, στα πλαίσια της μάχης για το ποιος έχει το πάνω χέρι.

Ιστορία για παράδειγμα έχει αφήσει το παιχνίδι των καθυστερήσεων μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον Αύγουστο του 2016, ο Ερντογάν, παίζοντας μάλιστα «εκτός έδρας», είχε αφήσει τον Πούτιν να περιμένει όρθιος στο Κρεμλίνο, για πάνω από 90 βασανιστικά δευτερόλεπτα, μπροστά σε δεκάδες κάμερες και φωτογραφικές μηχανές.

Περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2020, ο Πούτιν ανταπέδωσε, υποχρεώνοντας τον Ερντογάν και την πολυμελή συνοδεία του σε αντίστοιχη δοκιμασία, εξασφαλίζοντας μάλιστα ότι θα ήταν λίγα δευτερόλεπτα μεγαλύτερη από αυτήν που είχε υποστεί ο ίδιος.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 9, 2020