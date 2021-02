Birdwatching λέγεται το χόμπι της παρατήρησης και φωτογράφισης πτηνών. Και αυτή ήταν η αγαπημένη ασχολία των πέντε Βρετανών που έλαβαν πρόστιμο για παραβίαση των μέτρων κατά του κοροναϊού, αφού μετακινήθηκαν μέχρι το Ντέβον για να εντοπίσουν ένα σπάνιο πτηνό,μετά από ανάρτηση στο Twitter που τους ενημέρωνε για την παρουσία του στην περιοχή.

Ο Μπριντλ ανάρτησε στο Twitter φωτογραφίες του πτηνού στις 6 Φεβρουαρίου, όταν προσγειώθηκε στον κήπο του, γράφοντας στη λεζάντα: «Βρήκα αυτόν τον μικρό φίλο στον κήπο μας στο Έξμαουθ στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, κυρίως στα λουλούδια. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για Mimus polyglottos, εσείς τι λέτε;»

@RSPBExeEstuary @exeterbirder @RSPBEngland Spotted this little chap in our garden in Exmouth over the last few days, mainly in the holly and palm flowers. We think a northern mockingbird, any ideas? pic.twitter.com/CMFesX23Vx

— Chris Woodward-Biddle (@ChrisBiddle109) February 6, 2021