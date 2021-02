Την αθώωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις κατηγορίες ότι υποκίνησε τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου, στο Καπιτώλιο, αποφάσισε η Γερουσία.

Αν και επτά Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ, δεν συγκεντρώθηκε -όπως αναμενόταν- πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Συνολικά, 57 γερουσιαστές τάχθηκαν υπέρ της καταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ (10 λιγότερες ψήφοι από τις 67 που απαιτούνταν για την καταδίκη), ενώ 43 καταψήφισαν.

Ο Τραμπ δεν είναι πλέον ένοικος του Λευκού Οίκου ωστόσο, αν είχε καταδικαστεί, η Γερουσία θα μπορούσε να ψηφίσει ούτως ώστε να εμποδίσει τον πρώην πρόεδρο να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία.

Trump survives his second impeachment trial as senators decide not to convict him for inciting a riot at the US Capitolhttps://t.co/ek0281pE9j

— CNN Breaking News (@cnnbrk) February 13, 2021