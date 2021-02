Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα τιμήσει τον Ντάνιελ Καλούγια με το Βραβείο Διεθνούς Αστέρα ( International Star Award) του 2021 για την ερμηνεία του στην ταινία «Judas and the Black Messiah», στην οποία ενσάρκωσε το θρυλικό στέλεχος των Μαύρων Πανθήρων, Φρεντ Χάμπτον.

Το κινηματογραφικό Φεστιβάλ λόγω πανδημίας, δεν διοργανώνει φέτος εκδήλωση απονομής των βραβείων με φυσική παρουσία, αλλά με τιμητικές διακρίσεις θα αναγνωριστούν εξαιρετικές ερμηνείες της χρονιάς.

The Palm Springs International Film Awards today announced that Daniel Kaluuya will be the recipient of the International Star Award, Actor for Judas and the Black Messiah.@JATBMFilm pic.twitter.com/q9LsRSLhd9

— Palm Springs Film Festival (@PSFilmFest) February 9, 2021