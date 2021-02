Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει εργαστήρι κόμικς για εφήβους με τον εικονογράφο και δημιουργό κόμικς Τόμεκ Γιοβάνη. To εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί online την Παρασκευή 12 Φεβρουάριου, στις 18:00.

Σας έχει συμβεί να θέλετε να αφηγηθείτε στους φίλους σας ένα -αστείο ή μη- περιστατικό απ’ την ζωή σας, αλλά μην ξέρετε από πού ν’ αρχίσετε; Φοβάστε ότι η ιστορία δεν είναι αρκετά αστεία ή ενδιαφέρουσα; Δεν ξέρετε πώς να περιγράψετε τα γεγονότα για να μην χαλάσετε την αφήγηση; Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ένα αληθινό περιστατικό και να το μεταφέρετε στο χαρτί;

Ο Τόμεκ Γιοβάνης, παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός κόμικ βασισμένου σε πραγματικά γεγονότα, από την καταγραφή της ιδέας στην επεξεργασία της και ως την τελική εκτέλεση. Με βάση τις μονοσέλιδες ιστορίες κόμικς του «The Most Stupid Hits In My Life (The World) … Ever!» (δημοσιευμένες στη σειρά κόμικς «Κουλούρι», εκδ. Jemma Press), που έχουν ως θέμα τους διάφορα χτυπήματα που είχε στη ζωή του από μικρός μέχρι σήμερα, ο Τόμεκ δίνει κάποια μικρά tips για τη δημιουργία ενός βιογραφικού κόμικ. Έτσι η ιστορία θα αποκτήσει ενδιαφέρον και να γίνει πιο ελκυστική για τους αναγνώστες, χωρίς να αλλοιωθεί το συμβάν.

Το εργαστήρι comics απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και σε όσους ενδιαφέρονται για κόμικς. Πραγματοποιείται online μέσω Zoom και η πρόσβαση είναι ελεύθερη (με απαραίτητη κράτηση θέσης).

Λίγα λόγια για τον Τόμεκ Γιοβάνη

Ο Τόμεκ Γιοβάνης είναι εικονογράφος και δημιουργός κόμικς. Γεννήθηκε στην Πολωνία και είναι απόφοιτος του τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, με ειδικότητα το animation. Δημιουργός του κόμικ άλμπουμ «Ωχ Θεέ Μου!!!», της σειράς κόμικς «Κουλούρι» (Jemma Press) και του fanzine «HeHe!». Εικονογράφησε τα βραβευμένα με ΕΒΓΕ μυθιστορήματα «…και τον έπλασε σύμφωνα με τη δική του εικόνα» της Μυρτώς Γεωργίου-Νίλσεν και το «Ο Γάμος του Κοντοπίθαρου» της Σοφίας Νέμα (Εκδόσεις Πατάκη). Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τα έργα του έχουν βραβευθεί στα ΕΒΓΕ, στα Comicdom Awards και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ιδρυτικό μέλος της ομάδας The Very Closed Circle, συνεργάζεται τακτικά με πολιτιστικούς φορείς και ομάδες παραδίδοντας μαθήματα κόμικς και οργανώνοντας workshops για παιδιά και νέους.

Παρασκευή 12 Φεβρουάριου, 18:00

Online μέσω Zoom

Eλεύθερη με προεγγραφές εδώ: https://events.hau.gr/paidikes-ekdhlwseis/