Must Read

Σε αναγκαίες διευκρινίσεις για την απαγόρευση παραμονής των πελατών στα καταστήματα εστίασης, με τις μεθόδους take away και drive through προχώρησε με ανάρτησή του στο twitter ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κοροναϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341).

Διευκρινίσεις ⁦@MinDevGR⁩ ⁦@AdonisGeorgiadi⁩ για την παραμονή των πελατών στα καταστήματα εστίασης, με τις μεθόδους take away και drive through. pic.twitter.com/nV2pWPUgS4 — Panagiotis G Stampoulidis (@PStampoulidis) February 2, 2021

Σε αυτή την απόφαση, και για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες, διευκρινίζεται από τον γενικό γραμματέα – με την παράθεση του σχετικού αποσπάσματος – ότι: «οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών».

Στο μεταξύ, σημειώνεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη συναντήθηκαν σήμερα με εκπροσώπους του σωματείου επιχειρήσεων εστίασης BARECΑ.

Βασικό θέμα συζήτησης, όπως σημειώνει ο υπουργός, σε ανάρτησή του στο twitter, ήταν τα προβλήματα του κλάδου λόγω της πανδημίας και τα μέτρα στήριξής του.